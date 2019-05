Siamo vicini alla conclusione dell'ottava stagione del programma 'Ciao Darwin' che vede la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si incomincia a parlare della possibilità di un prosieguo di questo prodotto televisivo che ha ottenuto ascolti al di sopra delle aspettative. La trasmissione ha sempre vinto nella gara degli ascolti con 'La Corrida' presentata da Carlo Conti. Si complica la situazione per questo storico programma e uno dei fattori è dovuto all'incidente capace di mettere a rischio l'incolumità di uno dei concorrenti nel corso di una prova.

Pubblicità

Pubblicità

Questo retroscena non ha dato un aiuto a Paolo Bonolis e i due conduttori non hanno parlato di una conferma in merito alla nona edizione. Inoltre non si deve escludere un altro aspetto che complica la situazione ed è legato a una serie di indiscrezioni presenti sul web. Stando a quanto trapela, i due storici conduttori di Ciao Darwin, Bonolis e Laurenti si troverebbero ai ferri corti dopo una serie di discussioni. La coppia si dice sarebbe protagonista di continui litigi che avvengono dietro le quinte ma parliamo di voci che non hanno un reale fondamento.

Ciao Darwin 8", Belli e Brutti si sfidano nella quinta puntata ... - mediaset.it

Le voci che parlano di un rapporto pieno di incomprensioni tra Bonolis e Laurenti

Nonostante ciò, i due amici hanno sempre dimostrato di essere una coppia perfetta e non è un caso che lavorano insieme da oltre vent'anni sul piccolo schermo condividendo tanti successi televisivi. Si tratta dei due conduttori più amati e apprezzati dal pubblico italiano e queste indiscrezioni non certe vogliono creare preoccupazione tra i fan provocando suspense in merito alla conferma di Ciao Darwin.

Pubblicità

Dunque mancano fonti reali per sottolineare gli ipotetici screzi ma sul web si continua a parlare di questa possibilità. C'è chi parla di un'amicizia finta e legata solamente al lavoro senza escludere che ci sarebbero state delle strane incomprensioni tra i due colleghi.

La messa in onda dell'ultimo appuntamento di 'Ciao Darwin 8'

Queste voci, false o meno che siano, stanno finendo per compromettere il rapporto lavorativo, così come l'amicizia dei conduttori.

Non è la prima volta che spunta l'ipotesi di una rottura come già avvenuto nel 2015 quando Bonolis, chiamato in causa, ha voluto smentire la possibile separazione del duo comico. Sono passati quattro anni e la situazione non cambia, al punto che riemergono i dubbi sul possibile allontanamento. Molti fan si stanno incominciando a chiedere se queste voci possano essere ritenute fondate con l'intento di scoprire quale possa essere il futuro di questo indimenticabile duo.

Pubblicità

Stasera, venerdì 24 maggio, andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Ciao Darwin che vede come ospiti Claudia Ruggeri e Rodrigo Alves.