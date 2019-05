La nona puntata del gameshow di Canale5 Ciao Darwin andrà in onda venerdì 17 maggio dopo Striscia la notizia, come sempre condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Nella scorsa puntata ad interpretare Madre Natura era stata Michelle Sander, modella brasiliana di 23 anni fidanzata con il giocatore della Spal Andrea Petagna.

Pubblicità

Pubblicità

Le due categorie che si sono sfidate venerdì scorso sono state "Juve" contro "Tutti" dove per "Tutti" s'intendevano tutte le altre tifoserie di calcio dalla Serie A alla Serie D. Le due squadre erano capitanate rispettivamente da Giampiero Mughini, opinionista e giornalista sportivo e da Raffaele Auriemma noto cronista napoletano.

Venerdì scorso dopo aver affrontato tutte le prove del programma a vincere è stata la Juve e il conduttore non si è lasciato sfuggire l'opportunità di lanciare qualche frecciatina alla squadra bianconera, infatti a causa dell'inserimento di un arbitro tra i concorrenti della squadra "Tutti" Bonolis ha esclamato "Ma gli arbitri non stanno dalla parte della Juve?" in riferimento alle accuse di furto di scudetti della squadra bianconera.

Ciao Darwin 8: anticipazioni puntata 17 maggio 2019 - altrospettacolo.it

La squadra della Juve ha vinto la puntata battendo la squadra avversaria ai cilindroni ed anche in questa occasione Bonolis ha commentato sarcastico: "Non c'è niente da fare! Anche a Ciao Darwin vince la Juve!.. E che pizza!"

Venerdì prossimo sfida Web contro Tv

Nella prossima puntata, il 17 maggio, Ciao Darwin vedrà sfidarsi il mondo della "Tv" contro il mondo del "Web", nello specifico per la squadra della "Tv" il capitano sarà Paola Perego, conduttrice di molti programmi di successo tra cui SuperBrain su Rai1.

Pubblicità

Nella squadra che rappresenta i volti noti del teleschermo ci saranno anche Francesca Brambilla e Maria Mazza, rispettivamente la Buona sorte e la Dottoressa di Avanti un altro, l'opinionista di Pomeriggio 5 Karina Cascella e poi l'Uomo Gatto, Margherita Zanatta e il cantante Gianni Drudi.

Per il mondo del "Web" invece, i capitani saranno Il Pancio e Enzuccio duo comico molto attivo su Youtube, mentre gli altri youtuber conosciuti presenti saranno Follettina Creation, Lilly Meraviglia, Riccardo Dose, Matt & Bise, Il Signor Distruggere e il duo Realists.

I concorrenti delle due compagini dovranno affrontare le varie prove del programma come la Prova di Coraggio, il Defilé, la Macchina del Tempo, il Dibattito e infine i Cilindroni, tuttavia in questa puntata non ci saranno i "rulli rotanti" del Genodrome, poiché il gioco è stato tolto dopo il grave incidente che ha coinvolto un concorrente qualche settimana fa, dopo la rovinosa caduta dai rulli infatti l'uomo potrebbe rimanere paralizzato.