Il sito Dagospia, al termine di 'Live non è la D'Urso', trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, ha pubblicato una notizia che smonterebbe l'intervista rilasciata in diretta nel salotto di Barbara D'Urso da Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati.

Dagospia ha rivelato che la Michelazzo e Pamela Perricciolo da anni vivrebbero una relazione omosessuale nascosta e in comune accordo, le due avrebbero gestito in rete molti profili fasulli per ricattare personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Ieri sera 21 maggio a 'Live non è la D'Urso' Eliana Michelazzo ha rivelato di avere vissuto una relazione virtuale con Simone Coppi durata ben dieci anni. La donna ha spiegato di non avere mai visto l'uomo se non una volta sola di sfuggita e di avere avuto con lui soltanto rapporti intimi virtuali.

Dagospia ha rivelato che le due ex menager della Prati sono lesbiche

Il fidanzamento, a detta della Michelazzo, sarebbe stato virtuale a causa del lavoro estremamente delicato dell'uomo che avrebbe lavorato come magistrato antimafia. La Michelazzo durante la diretta live ha inoltre dichiarato di avere denunciato Pamela Perricciolo, affermando che l'ex agente di Pamela Prati sia stata l'artefice dello strano meccanismo di cui anche Pamela Prati sarebbe stata in un primo tempo una vittima. La Michelazzo ha anche dichiarato che la soubrette sarda, dopo avere compreso la verità, avrebbe retto il gioco a Pamela Perricciolo.

Eliana Michelazzo svela a 'Live non è la D'Urso' che Marco Caltagirone non esisterebbe

Eliana Michelazzo ha espresso dubbi sull'esistenza di Marco Caltagirone. La donna ha raccontato nel salotto della D'Urso che le foto presenti sul profilo di Caltagirone sarebbero dei falsi e riferendosi alla voce dell'uomo, l'ex menager della Prati ha ammesso che la voce di Caltagirone nella telefonata fatta in studio dalla D'Urso e in un messaggio in suo possesso fosse diversa da quella presente in un video.

Ora non è chiaro il ruolo di Pamela Prati ma a 'Mattino 5' Federica Panicucci ha dichiarato che la polizia sta indagando in merito a reati quali sostituzione di persona.

Ricordiamo che Pamela Prati qualche mese fa, ospite di Barbara D'Urso, aveva mostrato i disegni di due presunti bambini, Sebastian e Rebecca, presi in affido da lei e Marco Caltagirone affermando che i due minori avrebbero avuto 6 e 11 anni. La showgirl in più occasioni ha affermato di volere tutelare i piccoli dal Gossip.

Nel salotto della Panicucci, Federica Benincà, che ha lavorato per la Aicos Management, ha affermato che Rebecca sarebbe la figlia di un avvocato cagliaritano e Sebastian il nipote della Perricciolo. Inoltre la Benincà ha sostenuto che le manager per impietosire i telespettatori avrebbero finto che un bambino inesistente avrebbe dovuto sottoporsi a chemioterapia.