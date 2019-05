X-Men: Dark Phoenix è l'ultimo capitolo della saga sui mutanti Marvel più famosi del grande schermo. Il cinecomic diretto da Simon Kinberg é basato sui personaggi dei fumetti creati da Stan Lee e Jack Kirby e, in particolare, sulla saga della Fenice Nera. Il seguito di X-Men: Apocalisse è anche l'ultimo film prodotto dalla 20th Century Fox e il primo distribuito dalla Walt Disney e uscirà nelle sale italiane il 6 giugno dopo una post-produzione lunga e sofferta.

La data di uscita è slittata più di una volta fino ad arrivare a giugno perché, secondo quando dichiarato dalla produzione, il film aveva bisogno di rifare delle nuove riprese incentrate tutte sul terzo atto, cambiando completamente il finale. Uno degli attori principali del cast, lo scozzese James McAvoy, ha parlato dei reshoots che riguardavano l'ultima parte del film, cambiamenti necessari perché troppo somigliante ad un altro cinecomic.

Il finale di X-Men: Dark Phoenix è stato modificato

Quando gli spettatori vedranno al Cinema X-Men: Dark Phoenix, il finale a cui assisteranno sarà diverso da quello concepito inizialmente dal regista e autore Simon Kinberg.

X-Men: Dark Phoenix dal 6 giugno con un finale diverso da quello girato inizialmente

Dopo una lavorazione travagliata, il cast ha girato delle nuove scene che modificavano la fine del film. L'attore scozzese James McAvoy, che recita nei panni del professore Charles Xavier, ha rilasciato un'intervista a YahooUK in cui ha parlato del finale del film che non è lo stesso girato inizialmente. Ha dichiarato che è stato necessario modificare totalmente l'ultima parte della pellicola perché, dopo l'uscita nelle sale di un altro cinecomic, la produzione si è resa conto della presenza di sovrapposizioni e parallelismi che dovevano assolutamente essere evitati. Secondo alcune voci sul web, sembra che sia stata cambiata l'ambientazione del finale che si svolgeva prima nello spazio e poi a bordo di un treno.

X-Men Dark Phoenix, in Italia uscita ufficiale il 6 giugno: trama e cast

X-Men: Dark Phoenix, la cui uscita ufficiale è prevista per il 6 giugno, è ambientato negli anni '90, circa dieci anni dopo gli eventi accaduti in X-Men: Apocalisse. Nella trama del film si parla di un letale e potente nemico da affrontare: Jean Grey, uno dei membri della squadra dei giovani mutanti. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene colpita da una misteriosa forza cosmica che non solo la rende infinitamente più potente, ma anche incontrollabile e, quindi, pericolosa.

Jean si ritrova a dover combattere un'entità interiore che non riesce a contenere. Diventa la 'Fenice Nera' e scatena i suoi poteri in modo incontrollato, facendo del male a chi ama di più. Gli X-Men hanno più di una missione da svolgere: salvare l'anima di Jean e difendere il pianeta dalla minaccia di una razza aliena pronta a sfruttare la potenza della Fenice. Il cast di X-Men: Dark Phoenix è composto da James McAvoy (Charles Xavier), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Laurence (Mystica), Sophie Turner (Jean Grey), Nicholas Hoult (Bestia), Tye Sheridan (Ciclope), Alexandra Shipp (Tempesta), Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler), Evan Peters (Quicksilver) e la new entry Jessica Chastain nel ruolo di antagonista.