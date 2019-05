Le puntate americane di Beautiful in onda dal 10 al 14 giugno sanciranno ufficialmente la fine del matrimonio di Liam e Hope. La Logan resterà ferma nella convinzione di doversi occupare di Douglas, permettendo allo stesso tempo allo Spencer di dedicarsi alle piccole Kelly e Phoebe. Nonostante i sentimenti che lei continuerà a provare e il disperato tentativo di Brooke di farle cambiare idea, Hope non vorrà sentire ragione e chiederà a Carter Walton di preparare i documenti dell'annullamento.

Quando tutto sarà pronto per la firma, però, Xander farà irruzione nella stanza ma la sua presenza non darà alcun esito: alla fine il divorzio ci sarà e Liam sarà molto provato da questa nuova battuta d'arresto nella sua vita sentimentale, trovando in Steffy la persona dalla quale trovare confronto.

Beautiful anticipazioni: Xander non racconterà il segreto

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana faranno ben sperare, almeno in un primo momento, nella svolta sul segreto dello scambio di culle.

Anticipazioni Beautiful: Steffy conforta Liam dopo il divorzio

Xander ascolterà per caso una conversazione tra Flo e Zoe, pretendendo da quest'ultima tutta la verità sulla finta adozione. Il cugino di Maya sarà molto scosso dall'accaduto e farà irruzione proprio nell'ufficio in cui Liam e Hope si appresteranno a fermare i documenti per l'annullamento del loro matrimonio. Ma sarà questa la resa dei conti? Sembra proprio che, ancora una volta, i telespettatori si troveranno davanti ad un falso allarme, infatti gli spoiler ufficiali chiariscono che il divorzio infine ci sarà.

Xander non parlerà, probabilmente per evitare l'arresto di Zoe e di Reese, continuando a portare avanti la storyline principale della soap americana.

Trame puntate americane Beautiful: Steffy sostiene Liam

La fine del matrimonio di Hope e Liam avverrà a poche ore distanza dal ritorno di Steffy da Parigi.

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful sarà proprio la Forrester a stare vicina all'ex marito in questo momento difficile, ricordandogli che lei ci sarà sempre quando lui avrà bisogno di un'amica. Sarà questo l'inizio di un ritorno di fiamma tra loro? Sebbene un'ampia parte dei fan della soap americana, non vedrebbe volentieri la coppia di nuovo insieme (soprattutto in vista della scoperta del segreto sulla "morte" di Beth), tutti gli indizi sembrerebbero portare proprio in questa direzione.

Steffy e Liam trascorreranno molto tempo insieme, anche grazie al loro ruolo di genitori, ed entrambi avranno dei flashback ripensando ai loro trascorsi da innamorati. Sarebbe proprio questa la svolta gradita da Hope, che ha chiesto alla sorellastra e all'ex marito di tornare ad essere una coppia per il bene delle bambine.