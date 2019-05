Ursula Bennardo ha deciso di commentare sui social lo scontro accaduto a Uomini e donne alcuni giorni fa tra Pamela e Stefano. Roberta Paduano ha infatti mostrato in puntata alcuni messaggi che il cavaliere le avrebbe mandato, suscitando l'ira della Barretta che ha deciso prontamente di lasciarlo, delusa dal suo comportamento. Nonostante l'uomo cercasse di dare le sue spiegazioni, lei non ha voluto sentire ragioni. Secondo Ursula, Roberta avrebbe sbagliato a rendere noti i messaggi soltanto adesso e che poteva farlo in precedenza se proprio voleva.

La donna si è poi scagliata anche contro Pamela, affermando che tanto avrebbe lasciato lo stesso il corteggiatore e che questa è stata solo una scusa.

Diverbio social tra Ursula e Pamela

Sul suo profilo Instagram, Ursula ha postato una storia in cui commentava la puntata di Uomini e Donne andata in onda nei giorni precedenti. La donna ha affermato che questa storia poteva essere tirata fuori da Roberta già tre mesi fa ed ha asserito che lei non l'abbia fatto solo per non fare cattiva figura con Riccardo.

U&D, battibecco tra Ursula e Pamela: 'Se tu accetti i tradimenti sono fatti tuoi'

Per la compagna di Sossio, quella di Pamela sarebbe invece stata solo una scusa per troncare con Stefano.

La Barretta, di fronte a queste affermazioni non è rimasta però a guardare ed ha risposto prontamente sul profilo Instagram accusandola di parlare senza sapere veramente come siano andate le cose. La donna ha poi scritto di pensare alla sua vita ed al fatto che sia incinta, concludendo dicendo che se lei è disposta ad accettare che il suo uomo la tradisca, non è detto che le altre donne debbano fare lo stesso.

Pamela parla di nuovi presunti tradimenti di Stefano

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda qualche giorno fa, era emerso che il motivo della rottura tra Stefano e Pamela fossero stati soli i messaggi che l'uomo si era scambiato con Roberta. Dalle ultime storie della Barretta sui social, è invece emersa la presenza di un'altra signora di cui è stata postata la foto. La dama ha scritto che questa donna con cui lei si sarebbe incontrata, gli avrebbe fatto aprire gli occhi su Stefano: le cose da lei rivelate fanno intendere che ci possa essere stato un tradimento da parte del suo ormai ex fidanzato.

Nel frattempo, proprio Torrese ha pubblicato una foto sul suo profilo social in cui scrive: 'Questa è per mia mamma, mia sorella e mio fratello, che da sempre sono i miei fan numero 1. Solo loro mi conoscono nelle mie fragilità e difetti e mi amano sempre incondizionatamente. Mi hanno sempre insegnato che al male si risponde con il bene'. Sicuramente la vicenda non si conclude qua e nelle prossime puntate si continuerà a parlare di questa vicenda.