La soap opera di Rai uno 'Il paradiso delle signore' partita nel mese di settembre ha ottenuto un successo importante come dimostrato dal livello degli ascolti. Si è creato un legame speciale con il pubblico legato particolarmente ad alcuni attori. Un esempio si ritrova in Giorgio Lupano, famoso interprete che ha lavorato in molte fiction della Rai e negli anni precedenti ha riscosso la notorietà con il ruolo di protagonista nella Serie TV 'Paura di amare'.

Giorgio Lupano Archives - Bolognachannel.tv - bolognachannel.tv

Adesso veste i panni del ragioniere Luciano Cattaneo, padre di due figli e sposato con Silvia. Il matrimonio con la moglie è entrato in crisi nel momento in cui Luciano ha incontrato Clelia ed è rimasto subito folgorato dalla bellezza della capocommessa del grande magazzino. Inoltre il signor Cattaneo ha dovuto fare i conti con gli ostacoli nella storia d'amore con la Calligaris per via dell'arrivo nella città di Milano di Oscar. Quest'ultimo è il marito di Clelia e assume un comportamento scorretto nei confronti della consorte che rimane vittima delle violenze del signor Bacchini.

Pubblicità

In quest'anno molti personaggi del mondo dello spettacolo festeggiano cinquant'anni portati in splendida forma e tra questi si può annoverare il nome di Giorgio Lupano. Quest'ultimo il prossimo 5 ottobre raggiungerà quest'obiettivo e la speranza del pubblico è quella di rivederlo nella prossima stagione. Le riprese de Il paradiso delle signore avranno inizio nel mese di agosto ma è stato annunciato che ci sarà una riduzione evidente delle puntate.

Probabile ma non certa la partecipazione dell'attore alla quarta stagione

Siamo giunti alla settimana finale con la soap opera Il paradiso delle signore che pone fine alla terza stagione del prodotto televisivo. I fan possono stare tranquilli in quanto è già stata data la conferma per la quarta stagione e sono stati svelati i primi nomi sicuri che faranno parte del cast. Tra questi spiccano Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina mentre le incertezze rimangono sul nome di Giorgio Lupano sebbene ci siano i presupposti per la sua permanenza.

Pubblicità

Un momento importante per la carriera

Giorgio Lupano sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa ed è molto legato al personaggio interpretato ne Il paradiso delle signore. Un'altra passione dell'attore è il teatro che, nel corso di questi anni, gli ha regalato molte soddisfazioni. L'attore è molto presente sui social dove tiene aggiornati i fan e, recentemente, è stato ospite del programma 'Porta a Porta' insieme con gli altri protagonisti della soap opera.

Pubblicità

Si tratta di un'annata piena di soddisfazioni per l'attore piemontese che sta per raggiungere un altro traguardo.