I fan di Game of Thrones si stanno ancora riprendendo dalla Battaglia di Grande Inverno che, come sempre accade ormai da alcune stagioni, ha diviso i giudizi tra chi urla al capolavoro e chi si duole, invece, dell'assenza in scrittura dell'autore George R.R Martin. Non aspettatevi una pausa, tuttavia, dato che se la Grande Guerra è stata vinta con la Battaglia di Grande Inverno, Il Trono di Spade è ancora sotto il dominio di Cersei Lannister e c'è un'ultima guerra da combattere.

Kit ed Emilia promettono che il bello deve ancora venire

Kit Harington ha descritto, parlando ad EW, l'episodio quattro come "uno dei miei episodi preferiti in assoluto. I personaggi hanno apparentemente ottenuto ciò di cui avevano bisogno. Il mondo è al sicuro ora. Celebrano e salutano gli amici perduti. Ma giustamente il pubblico penserà 'questo è solo l'episodio quattro, qualcosa sta per accadere'. Questa è la cosa interessante, perché penso che anche i personaggi ne siano consapevoli. C'è qualcosa di contorto e scomodo a riguardo.

È un qualcosa di molto shakespeariano".

Per quanto riguarda ciò che accadrà dopo "The Long Night" e soprattutto se possa essere ancor più drammatico rimane uno dei dilemmi dei fan, ma non per Emilia Clarke secondo quanto dichiarato al Jimmy Kimmel Live!: "È tutto così folle e l'episodio numero cinque è anche più grande del terzo. Dovrete vederlo sulla tv più grande possibile"

In attesa di un altro momento iconico

Non dovremmo essere troppo sorpresi da un'altra grande sequenza d'azione in vista per l'episodio numero cinque, dal momento che a dirigerlo ci sarà ancora Miguel Sapochnik e che, da tradizione, il penultimo episodio di ogni stagione ci ha regalato alcuni dei momenti più iconici di Game of Thrones con battaglie straordinarie.

Sembra che per la prossima battaglia siano state impegnate 600 comparse e sarà davvero spettacolare. Emilia Clarke (qui divertente nelle vie di New York vestita come Jon Snow) mima anche il gesto di un'esplosione e quindi dobbiamo aspettarci sicuramente qualcosa di esplosivo. Nel divertente filmato l'attrice discute anche delle sue esperienze a cavallo del drago con Kit Harington che è sembrato molto meno naturale di lei a cavallo. L'attrice, sempre molto spontanea, ha ammesso di voler guardare le ultime puntate in compagnia di più amici per avvicinarci ad un epico finale.

Non resta altro che chiedersi cosa accadrà di così contorto e shakespeariano nel prossimo episodio e, invece, di così spettacolare nel penultimo della serie. Sicuramente Kit Harington ed Emilia Clarke avranno un lungo tempo di screening, visto che i loro Jon Snow e Daenerys Targaryen sono i principali contendenti di Cersei e che gli ultimi episodi avranno una durata monstre di circa 78' e quindi in linea con quella de "La Lunga Notte".