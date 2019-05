Proseguono le puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, che ha visto nel corso delle ultime puntate svariati colpi di scena. Nella registrazione avvenuta il 1 maggio, la cui messa in onda è prevista tra qualche giorno, alcune persone del parterre hanno deciso di abbandonare definitivamente il programma. Tra coloro che hanno annunciato il loro addio a Maria De Filippi, troviamo in primo luogo il cavaliere Rocco Fredella.

Durante il corso della registrazione ha affermato di essere stanco degli insulti e delle critiche da parte del pubblico e dei fan in quanto ritengono che il cavaliere partecipi alla trasmissione solo per farsi pubblicità

Oltre a Rocco, anche Roberta Di Padua e Michele Loprieno hanno annunciato il loro addio al programma. Quest'ultimo, in particolare, ha confessato di nutrire ancora rancore dopo la lite con Armando al punto di non voler più partecipare alla trasmissione.

Nel corso di questa stagione di Uomini e donne, Rocco Fredella è stato uno tra personaggi più importanti di quest'anno, specie da quando ha iniziato a frequentare Gemma Galgani. Più volte, nel corso di questi mesi, ha minacciato di abbandonare la trasmissione, ma stavolta è sembrato deciso a non proseguire la sua avventura a U&D. Nella registrazione del 1 maggio ha ammesso di essere stanco delle critiche contro di lui, oltre ad aver ribadito di non volersi fare pubblicità, portando alla redazione anche delle prove a riguardo.

Tuttavia il cavaliere sembra aver lasciato ugualmente il programma.

Per quanto riguarda, invece, Roberta di Padua, lei ha conosciuto un cavaliere durante questa stagione, ma ha deciso di lasciare il programma per via di alcuni impegni lavorativi. Michele Loprieno, infine, ha raccontato di essere ancora provato per la lite con Armando per la discussione avuta qualche puntata fa e, per tale ragione, ha deciso anche lui di lasciare la trasmissione.

Qualche giorno fa sui social, Simona Bosio aveva scritto di non voler più tornare in studio dopo che la redazione, a detta sua, avrebbe deciso di tagliare la lite con Barbara De Santi.

Massimiliano, però, ha consegnato alla redazione un file audio dove si evince che lei e Stefano Pastore si frequentavano di nascosto. Nonostante questo scandalo sollevato da Massimiliano, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di non dedicare troppo tempo alla questione, considerato il fatto che la coppia ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. Non ci resta che attendere la messa in onda di questa registrazione per sapere ulteriori dettagli.