La luna notte è giunta e, fortunatamente, è passata lasciando dietro di sé una scia meno insanguinata di quanto ci aspettavamo. La terza puntata dell'ottava stagione di Game of Thrones entra di diritto tra le più intense ed emozionati dello show HBO, con una regia claustrofobica e con grande suspense di Miguel Sapochnik e una scrittura sempre splendida nei dialoghi da parte di Bryan Coogman.

Le sequenze della battaglia sono state splendide, così come la resa scenica della paura per i protagonisti che ci hanno messo davvero tutto per concludere nel modo migliore la battaglia più dura di Game of Thrones.

I vivi sono stati letteralmente sovrastati dai morti, ma alla fine il piano studiato da Jon prima della Battaglia di Grande Inverno ha funzionato. Le nostre pagelle spoiler con i voti a tutti i protagonisti.

Game of Thrones 8x03, i top della puntata

Arya Stark, Voto 10 - La più giovane delle figlie di Ned Stark porta a compimento il suo arco narrativo nel modo più sorprendente di tutti. Nessuno avrebbe mai scommesso un euro su di lei come giustiziera del Night King, nessuno pensava che fosse proprio una ragazza l’ultima speranza del mondo.

Forse la verità era solo negli occhi di Melisandre, Beric Dondarrion (voto 7) e Bran (sv). La prima con i dialoghi splendidi di questa puntata spoilera praticamente il finale, il secondo è stato resuscitato per morire in questo momento aiutando Arya, mentre il Corvo con tre Occhi aveva già visto tutto ed infatti ha dato alla giovane assassina senza volto la daga in acciaio di Valirya con cui ha fatto esultare i fan come alla finale dei Mondiali 2006.

Melisandre, Voto 8,5 - Finalmente dopo anni in cui la sua unica utilità era stata riportare in vita Jon Snow, la donna rossa fa un trionfale ritorno in scena.

Proprio quando la morte bussa alle porte di Grande Inverno prima accende le armi dei Dothraki, poi letteralmente il fuoco della trincea. Per non parlare dei dialoghi con Arya, che la mettono davanti al suo destino perché al dio della morte le due donne rispondono “Non oggi”, perché la guerriera ha ancora da chiudere gli occhi blu del Night King e quelli verdi di Cersei Lannister. Alla fine, una volta compiuto il suo destino, muore nel modo più adatto diventando polvere e riunendosi al Signore della Luce dopo aver salvato il mondo.

Lyanna e Jorah Mormont, Voto 9 - Diciamo l’addio ad una delle più gloriose casate dei Sette Regni. In questa drammatica 8x03 di Game of Thrones abbiamo assistito alla personificazione di coraggio e amore. Il primo di Lyanna, la più giovane e valorosa combattente che Westeros abbia mai visto morta mentre uccideva un gigante, il secondo quando Ser Jorah ha fatto scudo per difendere la sua amata Daenerys dai non morti. Anche se la madre dei draghi non lo ha mai ricambiato in quel senso aveva imparato a volete un bene purissimo a quel consigliere sempre al suo fianco, le sue lacrime hanno sciolto i nostri cuori.

I flop della puntata

Jon Snow 5,5 - Anche questa volta, come nella Battaglia dei B... quello che da tutti è stato indicato come il Principe che fu Promesso non riesce a rendersi pienamente utile nel momento decisivo. Non per mancanza di impegno, dato che ancora una volta Jon Snow mette a rischio la propria vita, ma perché ogni sua scelta o azione è ininfluente sulla vittoria che arriva per meriti altrui. Ancora una volta poi è Daenerys a mettere tutto a rischio per salvarlo come già fatto nella scorsa stagione. Speriamo che sappia guidare bene il suo drago nella battaglia finale con Cersei.

Daenerys Targaryen, Voto 6 - In tanti ci aspettavamo il sacrifico di Daenerys per permettere a Jon Snow di uccidere il Night King. I fan si sono fatti diversi film con le teorie più elaborate e disperate, ma alla fine la madre dei draghi è rimasta esclusa dalla parte principale della battaglia. Ha aiutato nelle fasi iniziali bruciando gli estranei, ma alla fine si è concentrata su una breve battaglia aerea dove era riuscita anche a disarcionare il capo dei suoi nemici. Il Dracarys però stavolta non ha funzionato e alla fine si è ridotta a salvare Jon rischiando tutto e a veder morire il suo Ser Jorah tra le braccia. Servirà molto di più contro Cersei Lannister specie con un esercito ridotto a poche unità.

Night King, Voto 4,5 - Il vero Flop di questa stagione di Game of Thrones non sono gli Estranei, ma proprio il Night King. Un mostro capace di uccidere con un giavellotto un drago, capace di risvegliare i morti e di resuscitare persino un drago viene eliminato senza neppure un duello ma con astuzia da Arya? È vero che se il Night King è la morte soltanto la morte stessa avrebbe potuto ingannarla, ma ci aspettavamo decisamente di più. Sembra quasi la stessa sensazione provata dai fan di Star Wars con la morte di Snoke in Episodio VIII. Sarà davvero la fine o ci sarà un colpo di scena? Mancano tre lunghissime puntate e non ci sentiamo di escludere nulla.