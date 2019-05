Nella quinta puntata del Grande Fratello non sono mancate discussioni tra i concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia. In particolare Valentina Vignali ha avuto un'accesa discussione con Soleil Sorgè che ha fatto infuriare la conduttrice Barbara D'Urso e il giudice Cristiano Malgioglio.

Valentina Vignali al centro dell'attenzione

Nell'ultima diretta serale del Grande Fratello, la cestista Valentina Vignali si è lasciata andare un pò troppo con le parole.

Grande Fratello 16: Valentina Vignali contro Soleil Sorgè

Durante il corso della puntata, la ventisettenne è stata chiamata in causa per esporre la sua versione dei fatti nel presunto triangolo amoroso che si è creato tra lei, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. La cestista ha dichiarato che non è interessata a Daniele e che lo vede come una sua versione al maschile, aggiungendo che lei è innamorata soltanto del suo fidanzato Lorenzo Orlandi. Successivamente ha ricordato il suo rapporto quasi inesistente con il padre: "Cerco il contatto fisico con le figure maschili perché mio padre non mi ha mai abbracciata, non mi è stato mai vicino”.

I toni diventano durissimi

Durante il corso della quinta puntata del Grande Fratello, Valentina Vignali ha esposto il suo parere sulla 'coppia' formata da Gianmarco Onestini e Ivana Icardi. È stata infatti lei a rivelare il rapporto stretto tra i due.

La cestista non si è risparmiata di fare dichiarazioni molto forti, al punto da mandare su tutte le furie l'ex tronista di Uomini e Donne Soleil Sorgè. L'argentina ha però risposto a tono alla Vignali. "Sei più falsa di tutte le tue foto su Instagram".

A quel punto è divampata la discussione tra Valentina e Soleil. Verso la fine della puntata, Barbara D'Urso ha mandato in onda un filmato che mostrava la Vignali mentre 'spettegolava' della coinquilina, aggiungendo che non le è mai piaciuta fin dall'inizio.

La Vignali si è difesa dichiarando che quelle sono affermazioni di più di un anno fa, aggiungendo che non le piace il suo comportamento in quanto 'altezzosa e gattamorta'. Ha poi rincarato la dose, insinuando che ha avuto molte relazioni con calciatori ('si è fatta tutta la Serie A' è stata la sua affermazione, ndr). A questo punto è intervenuto il giudice Cristiano Malgioglio che ha richiamato la cestista. "Le tue parole sono da querela", ha detto, aggiungendo che non è bello vedere una donna dire cose spiacevoli di un'altra.

Ma Valentina non si è tirata indietro confermando quanto detto in precedenza ed aggiungendo che tali affermazioni le sono state riferite da molta gente che lei conosce.