Ieri sera, 6 maggio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come sempre i colpi di scena sono stati molteplici e ad aver abbandonato la casa è stato Cristian Imparato. Nella scorsa puntata ad essere eliminata era stata Ivana Icardi. La ragazza che nel corso delle settimane si era avvicinata molto a Gianmarco, aveva avuto un confronto con il suo fidanzato che si era indispettito per i troppi avvicinamenti di lei con l'attuale concorrente del GF16.

GF, Luca Onestini lancia un'indiscrezione: 'C'è un'altra ragazza interessata a Gianmarco'

Alla fine, la sorella del famoso calciatore si era dichiarata innamorata del suo attuale ragazzo. Le cose però sono cambiate, dato che la cognata di Wanda Nara ieri sera è entrata nella casa rivelando di essersi presa un periodo di pausa con il suo ragazzo perché pensava spesso ad Onestini. Questa mattina, il fratello di Gianmarco ha lanciato una scottante indiscrezione nel corso di un'ospitata al programma televisivo Mattino 5.

L'ex concorrente del Grande Fratello, Luca Onestini, ha commentato la puntata di ieri all'interno della trasmissione televisiva Mattino 5.

Il ragazzo ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni: 'C'è anche un’altra ragazza interessata a mio fratello e che non è detto sia ancora dentro la casa. C'è una ragazza, ma per adesso non faccio i nomi. Non so se fa ancora parte del gioco o no'. I fan del reality stanno dunque cercando di capire chi sia questa misteriosa donna, magari presto il fratello di Gianmarco deciderà di rivelarne il nome. Non resta che attendere per scoprirne di più.

Mattino 5, Luca commenta lo scontro tra il fratello e Ivana

Luca ha rivelato che ci sono molte inquiline della casa attratte da suo fratello, come ad esempio Guendalina che ha però ricevuto da quest'ultimo un due di picche. L'ex di Daniele Interrante aveva infatti dichiarato di avere un forte interesse per lui, ma lui ha invece dichiarato di non provare la stessa cosa. Il ragazzo ha parlato dell'ingresso di Ivana in casa per il confronto, spiegando che il fratello era rimasto un po' scioccato nel sentirsi dire quelle cose perché la settimana prima aveva visto la donna baciarsi con il suo ragazzo.

Secondo Luca, Gianmarco è però rimasto molto lucido, dicendo di aver bisogno di schiarirsi le idee. 'Il nome Ivana a quanto pare ricorre più volte in famiglia, ma a quanto pare ne rimarrà una sola, almeno questa è la mia sensazione' dice Onestini. Il ragazzo infatti è fidanzato con Ivana Mrazova, che lui stesso ha conosciuto all'interno della casa del GF. Tra i due, settimana dopo settimana, era scoppiata la scintilla e tutt'oggi Luca e Ivana stanno insieme.