Nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Gli spoiler delle puntate che partono da lunedì 20 per arrivare a venerdì 24 maggio fanno notare che, tra i personaggi al centro delle trame, ci sarà Bice. Quest'ultima sarà molto presente nelle puntate della prossima settimana e avrà un compito importante come quello di preoccuparsi di porre fine alla discussione tra Salvatore e Mariella.

Quest'ultima non avrà intenzione di acconsentire alle richieste dell'amico che l'ha pregata di scegliere il signor Catello come padrino di Lollo. La vigilessa, però, è già d'accordo con Guido (Germano Bellavia), quest'ultimo è stato scelto per il compito, ma comunicare la notizia a Salvatore non sarà certamente facile. Dunque sorgerà una certa rivalità tra Guido e Catello (Benedetto Casillo), aspetto certamente inatteso a tal punto da complicare la situazione.

La concentrazione verrà posta intorno a tale questione, a tal punto che finirà per turbare il clima di festa per il piccolo Lorenzo. Questi contrasti inaspettati saranno determinanti per far cadere nello sconforto Mariella (Antonella Prisco), stanca per questa vicenda.

Si creano delle incomprensioni tra Guido ed Altieri a causa della richiesta di Cerruti

Il padre di Vittorio (Amato D'Auria) penserà di essere il prescelto in qualità di padrino ma dovrà ritornare sui suoi passi, dopo che si renderà conto di quanto successo.

Di conseguenza nasceranno le prime incomprensioni nel rapporto di coppia tra Guido e Mariella dopo che sembrava essere tornato il ciel sereno nel loro rapporto di coppia. Nel frattempo la famiglia Boschi potrà ritrovare il sorriso in quanto la polizia riuscirà nell'intento di procedere con l'arresto di Gaetano Prisco, reo di aver organizzato il piano volto a fare del male ad Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo).

Franco preoccupato per l'atteggiamento di Ciro

Il camorrista ritornerà in carcere dopo aver ottenuto un periodo di arresti domiciliari.

I problemi sembreranno essere finiti per i coniugi Boschi, ma non sarà così in quanto Franco dovrà fare i conti con lo strano comportamento di Ciro (Vincenzo Alfieri) che desterà dei sospetti nell'animo dell'uomo. Il coach non si lascerà sfuggire la situazione e si accorgerà che il pugile e la moglie gli stanno nascondendo qualche segreto. Il padre di Bianca sarà vicino a scoprire la verità sul conto di Ciro, invaghitosi della consorte.