Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e donne è successo un po' di tutto, con il clamoroso ritorno di Ida Platano richiamata dal suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, deciso a riconquistarla. Il fatto ha scatenato la rabbia di Roberta Di Padua che, per alcuni mesi, ha frequentato il cavaliere tarantino e che si è scagliata contro Riccardo più volte in queste ultime settimane, arrivando persino a schiaffeggiarlo in una delle recenti puntate.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo il ritorno di Ida, la Di Padua, intervistata da U&D magazine, ha voluto dire la sua sulla vicenda, non risparmiando accuse ai due protagonisti che, a suo dire, potrebbero essersi messi d'accordo.

Roberta di Padua accusa Ida e Riccardo: 'Non escludo che si siano messi d'accordo'

Mai come in questa stagione di Uomini e donne, il trono over riserva colpi di scena e polemiche, non ultima quella riguardante il ritorno di Ida Platano nel programma di Maria De Filippi, richiamata dal suo ex Riccardo Guarnieri.

Uomini e donne, Roberta insinua pesanti dubbi su Ida e Riccardo

Nelle ultime puntate infatti, abbiamo visto come il cavaliere pugliese abbia manifestato la volontà di risentire la sua ex fidanzata, chiedendo alla redazione di Uomini e donne di richiamare la donna. La richiesta di Guarnieri ha fatto perdere le staffe a Roberta Di Padua la quale, anche in studio, non ha perso l'occasione per attaccare nuovamente Riccardo.

Intervistata da U&D magazine, la dama è poi tornata all'attacco contro Ida e Riccardo, lanciando delle pesanti accuse nei loro confronti.

Pubblicità

Secondo Roberta infatti, il ritorno di Ida a Uomini e donne, confermerebbe il fatto che per mesi il cavaliere tarantino l'abbia presa in giro, ma non solo. La Di Padua insinua il dubbio che i due possano essersi messi d'accordo e che il tutto sia stato premeditato.

U&D, Roberta ancora contro Riccardo Guarnieri: 'poco credibile'

I dubbi insinuati da Roberta nei confronti sia di Riccardo che di Ida gettano nuove ombre sul trono over di Uomini e donne che, mai come in questa stagione, è stato al centro di polemiche e bufere.

Nel corso dell'intervista al magazine del programma, Roberta ha manifestato tutta la sua amarezza ed ha espresso tutto ciò che pensa su Riccardo, ritenuto un personaggio interessato solo alla visibilità. Stando alle parole della dama, il cavaliere avrebbe richiamato Ida solo perché ha capito che il suo personaggio non funzionava senza la Platano e non per un vero interesse nei suoi confronti. Quanto sta accadendo in queste puntate del trono over, secondo Roberta, è poco credibile, convinta che la coppia sfrutterà le ultime puntate di U&D per ottenere nuova visibilità sino alla prossima rottura.

Pubblicità

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda legata a Ida e Riccardo, ricordiamo che Uomini e donne va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:45.