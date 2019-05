Durante la quinta puntata del reality-show di Canale 5, il Grande Fratello, Serena Rutelli ha ricevuto un'altra lettera, questa volta da parte del fratello biologico. La ragazza, insieme alla sorella, è stata adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

Durante la sua permanenza nella casa, la concorrente romana aveva già ricevuto una missiva dalla madre biologica, la quale le aveva spiegato i motivi che l'avevano costretta ad abbandonare le figlie quand'erano ancora delle bambine.

Serena Rutelli ha ricevuto una lettera dal fratello - playhitmusic.it

Barbara D'Urso, dopo essersi consultata con Barbara Palombelli, aveva ricevuto da quest'ultima l'autorizzazione a comunicare a Serena del messaggio della madre. L'estetista aveva accettato di leggere la lettera nella quale la donna aveva spiegato di essere una clochard, di aver avuto altri figli e di averla abbandonata per il suo bene, affinché potesse avere un futuro migliore. Infine, dopo aver chiarito di non volere nulla da lei, aveva espresso il desiderio di incontrarla insieme alla sorella.

Pubblicità

La 29enne però aveva risposto di non avere alcuna intenzione di rivedere la madre biologica, aggiungendo di avere già dei genitori e di essere felice così. Inoltre aveva chiarito di non voler sembrare malvagia, sottolineando che la donna aveva deciso di abbandonarla quand'era piccola e, di conseguenza, di non far parte della sua vita.

La lettera del fratello Gaetano

Nella puntata di ieri la concorrente capitolina ha ricevuto un'altra lettera, questa volta da parte del fratello biologico Gaetano. Questi ha spiegato di essere stato abbandonato in un collegio e di essere stato successivamente adottato da una zia, sorella della madre.

Ha sempre saputo di avere altri fratelli e sorelle, ma in questi anni non è riuscito mai a mettersi in contatto con loro, fino a quando non ha scoperto dell'esistenza di Serena e Monica seguendo proprio il Grande Fratello.

Il trentenne ha chiuso il suo messaggio chiedendo alla sorella se le sarebbe piaciuto incontrarlo. Serena, dopo averci riflettuto un po', si è detta felice di questa missiva, aggiungendo che una volta terminato il reality le piacerebbe vedere il fratello (oggi sposato e padre di due bambine) anche solo per prendere un caffè.

Pubblicità

Infine ha ringraziato Barbara D'Urso per averle fatto questa gradita sorpresa.

La figlia adottiva della coppia Rutelli-Palombelli già nel corso della settimana aveva detto in più di un'occasione che le sarebbe piaciuto, un giorno, conoscere i fratelli e le sorelle, ribadendo al contempo di non volere affatto incontrare i genitori biologici per non soffrire di nuovo. Barbara Palombelli, invece, ha avuto modo di rivelare che il vero padre di Serena era un uomo piuttosto violento.

Pubblicità