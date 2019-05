Oggi 29 maggio 2019, a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda la prima delle tre puntate di Uomini e donne dedicate alle scelte dei tronisti. La prima a decidere con chi uscire dal programma di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni, dovrebbe essere Angela Nasti, la quale sarà chiamata a dover decidere con chi continuare il percorso al di fuori degli studi televisivi tra i due corteggiatori Luca Daffrè e Alessio Campoli.

Grande attesa dunque per i fan del trono classico che, in questa stagione, dopo l'esperimento delle scelte serali, vedranno le decisioni di Angela, Giulia e Andrea in diretta televisiva nello studio di Uomini e donne con tanto di cascata di petali rossi. Si ritorna dunque al passato per questo finale di stagione che vedrà la conclusione del programma il prossimo 31 maggio con la scelta di Giulia.

Uomini e donne, anticipazioni del 29 maggio: Angela Nasti pronta a fare la scelta

Tutto pronto dunque per la messa in onda della prima scelta di Uomini e donne e che vedrà protagonista la giovane partenopea Angela Nasti, sorella della famosa fashion blogger Chiara.

Uomini e donne, la scelta di Angela in onda oggi 29 maggio

Quest'ultima, nelle ultime ore, ha annunciato la scelta della sorella, attraverso un post su Instagram, invitando i suoi followers a seguire quanto andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 14:45. Angela come sappiamo, è arrivata al termine del suo percorso con Luca Daffrè e Alessio Campoli e sarà tra loro due che avverrà la fatidica scelta. I tre hanno passato il weekend in villa e, stando alle prime indiscrezioni trapelate, sembra che Luca si sia particolarmente arrabbiato nel momento in cui Angela e Alessio hanno passato dei momenti in Spa, chiudendo il collegamento video e audio.

U&D, spoiler scelta di Angela: Luca o Alessio?

Stando alle voci e ai pronostici circolanti in rete, in molti danno come favorito Luca Daffrè, con il quale Angela, nelle ultime settimane del percorso ha scambiato diversi baci appassionati. In attesa di scoprire chi tra Luca e Alessio le avrà rapito il cuore, sappiamo che domani 30 maggio, sarà la volta di Andrea Zelletta, chiamato a decidere tra Klaudia e Natalia, mentre l'ultima a scegliere sarà Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi.

Proprio quest'ultimo, nei giorni scorsi, ha voluto mandare un messaggio di auguri alla sua ex pretendente, chiaro segno che i due sono comunque rimasti in buoni rapporti. In molti auspicano che la scelta della Cavaglià ricada su Giulio, ma il tutto lo scopriremo solo nel corso della diretta di Uomini e donne.

Appuntamento dunque per oggi pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 14:45, per scoprire quale sarà la scelta di Angela Nasti.