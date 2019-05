La notizia era già rimbalzata sul web qualche settimana fa, lanciata dalla blogger Annamaria Adinolfi nelle sue pagine Facebook. A suo dire, un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e prenderebbe parte al programma di Maria De Filippi solo per visibilità televisiva.

Della persona interessata, però, non era stata resa nota l'identità, motivo per cui la questione era stata accantonata. Ma ora è una fonte autorevole come il settimanale 'Oggi' a riportare a galla l'ipotesi che un altro protagonista degli Over stia mentendo alla redazione pur di farsi vedere in televisione. Uno scoop che giunge in un periodo non certo facile per il dating show condotto da Maria De Filippi, già contrassegnato da scandali e sospetti, oltre che da da una lunga serie di imprevisti.

Gossip Uomini e donne: un nuovo scandalo sul Trono Over

Uomini e Donne gossip: un cavaliere convive con un uomo

All'interno della rubrica 'Pillole di Gossip', il settimanale 'Oggi' ha riportato la notizia secondo la quale un cavaliere di Uomini e donne starebbe mentendo al pubblico e alla redazione. L'uomo in questione, infatti, non sarebbe presente nel parterre per incontrare l'anima gemella, come prevede il meccanismo del programma. Il suo scopo sarebbe ben diverso, ovvero apparire in televisione, nella speranza di farsi notare per ottenere fama e guadagni facili (come già accaduto per altri volti noti della trasmissione).

A conferma delle sue errate intenzioni, ci sarebbe il fatto che lui sia gay tanto da convivere da diversi anni con un uomo. Come già accaduto qualche settimana fa, però, anche in questo caso non è stato fatto nome e cognome del diretto interessato. Le ipotesi sono tante e il chiacchiericcio che si sta diffondendo sul web potrebbe presto portare ad ulteriori sviluppi in tal senso.

Trono Over di Uomini e Donne: l'ennesimo scandalo di una stagione difficile

La notizia delle menzogne del cavaliere di Uomini e Donne che si fingerebbe etero potrebbe rappresentare l'ennesimo scandalo di una stagione del Trono Over già complicata.

Negli ultimi mesi, sospetti e bugie si sono susseguiti nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Come non ricordare l'espulsione di Gian Battista Ronza, dopo lo spintone alla collaboratrice di Maria, o la confessione di Fabrizio Cilli, arrivato a corteggiare Gemma Galgani solo per apparire in televisione. Più di recente, nel corso della registrazione che si è tenuta il 14 maggio, è stato Armando Incarnato a lanciare nuove frecciatine alla redazione, avanzando l'ipotesi che Valentina Autiero e la stessa Gemma vengano pagate per prendere parte al dating show.

Non solo. Il cavaliere ha dichiarato anche che, per lui, Barbara De Santi in realtà è una spia della redazione.