Ieri sera è andato in onda un nuovo episodio delle repliche della Serie TV Il commissario Montalbano. Luca Zingaretti nei panni del celebre commissario è ancora una volta alle prese con un nuovo caso da risolvere. La puntata di ieri sera può essere rivista in replica sul sito Rai Play.

Nuova indagine per il commissario Montalbano

Il commissario Montalbano, in questo nuovo episodio trasmesso il 23 maggio, ha visto il nostro simpatico protagonista alle prese con il caso di un omicidio, che inizia con il ritrovamento del cadavere di un uomo in mutande e canottiera.

L'intuizione azzeccatissima dell'ispettore è quella di cercare intorno al luogo del ritrovamento l'abitazione della vittima, per trovare indizi su questo efferrato delitto. Montalbano scopre, dunque, che l'uomo è un contabile del posto.

La vittima, tale Gerlando, è finito nello scavo di una tubatura dopo una strenua corsa per la salvezza in bicicletta. L'uomo si era lanciato in questa dura corsa per sfuggire al proiettile del suo carnefice. La moglie Inge, con cui viveva il trentacinquenne, è sparita a sua volta nel nulla, non era l'unica persona di cui si trovano le tracce nella loro abitazione.

Teresa Mannino nel cast dell'episodio di questa sera.

Inoltre, Montalbano scopre che l'omicidio del poveretto è collegabile ad un altro reato quello del muratore Saverio, su cui potrebbe avere informazioni utili al caso una giornalista.

Nel cast di questo episodio oltre a Luca Zingaretti, Cesare Bocci che interpreta il fedele Mimì e la simpatica comica Teresa Mannino, che veste i panni della giornalista. Il commissario più famoso d'Italia continua ad essere seguito dal pubblico, che non si perde un appuntamento anche se si tratta della messa in onda di episodi già trasmessi.

Replica su Rai Play episodio del 23 maggio

La puntata della serie tv può anche essere rivista in replica su Rai Play, il sito è disponibile anche in app scaricabile su tablet o smartphone o computer, e seguita in diretta streaming da tali dispositivi. Per poter vedere la replica è, comunque, necessario registrarsi se non si possiedono le credenziali per accedere. Per ottenerle basta inserire i propri dati nel form che si apre cliccando sul tasto per registrarsi, e confermare il link ricevuto nella propria mail.

Per Canale 5 sembra non esserci gara, per gli ascolti, quando in tv viene trasmessa una puntata di Montalbano. Ieri sera su Canale 5 l'imbattibile ispettore si scontrava con la treasmissione di Michelle Hunzicker, Ax e i suoi simpatici cantanti in gara, chi sarà stato il più seguito? Lunedì contro il Grande Fratello di Barbara D'Urso è stata netta la vittoria di Rai 1, Montalbano è stato visto da 5,5 milioni di spettatori mentre il GF ha fatto 3,6 milioni di spettatori.