Nell'ultima settimana all'interno della casa del Grande Fratello tante sono le nuove dinamiche che si sono create. I ragazzi hanno attraversato nuovi momenti di tensione. Un concorrente del reality ha espresso la volontà di lasciare il programma condotto da Barbara D'urso. Ad aver manifestato il suo disagio è stato Gaetano Arena che, sia in confessionale che con gli altri concorrenti, ha iniziato a parlare di un abbandono prematuro del gioco. Nel corso del Day Time di oggi sono state infatti trasmesse le sue considerazioni. Il ragazzo che nelle ultime settimane è stato molto vicino alla Piamonte, sembra essere quasi sicuro della sua scelta.

Grande Fratello 16: Gaetano vuole abbandonare il programma

Arena avrebbe intenzione di abbandonare la casa del Grande Fratello

Gaetano si è mostrato intenzionato ad andare via dalla casa più spiata d'Italia, apparendo un po' triste davanti alle telecamere. Il ragazzo ha infatti riferito che sono due giorni che non riesce più ad andare avanti come vorrebbe. "Mi sono detto che c'è qualcosa che non va se inizio a pensare a queste cose" dice Arena. Il ragazzo ha affermato di pensare che questa sua condizione fosse solo momentanea e che presto tutto il suo cattivo umore potesse finire, ma così non è stato dato che la situazione si protrae da alcuni giorni.

Gaetano ha ribadito di avere questo pensiero nella testa e di essere ormai soddisfatto perché la sua esperienza l'ha fatta ed ha conosciuto le persone che voleva conoscere.

GF, Gaetano si sfoga con Gennaro che cerca di farlo riflettere

Il ragazzo si è sfogato anche con l'amico Gennaro che ha cercato di farlo riflettere sulla sua presa di posizione. Gennaro ha infatti riferito che forse non sia il caso di prendere una decisione così avventata per via di alcune sue sensazioni che potrebbero magari essere momentanee e di cui potrebbe pentirsi in futuro.

Per scoprire cosa deciderà di fare Gaetano non resta dunque che attendere.

Nelle ultime ore si è anche parlato del rapporto tra Erica Piamonte e Arena. I due sono stati infatti ripresi dalle telecamere mentre si scambiavano baci e carezze ed hanno anche trascorso la notte nello stesso letto. C'è chi sostiene che oltre ai semplici baci ci sia stato di più, ma al momento ciò non è chiaro. Il ragazzo è riuscito anche a rivelare alcune cose appartenenti al suo passato.

Sicuramente, se l'uomo decidesse di abbandonare la casa, Erica potrebbe non prendere la cosa molto bene e magari deciderà di fargli cambiare idea durante queste ultime ore. In molti, però, non credono ad un possibile lieto fine tra loro dato che la Piamonte ha rivelato che il ragazzo non la prende a livello mentale, ma nonostante ciò la vicinanza fisica tra i due è sempre presente.