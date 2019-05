Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Molteplici sono state le emozioni per i concorrenti, ma anche le polemiche createsi. All'interno della casa è entrato il papà di Michael Terlizzi, che si è sentito offeso dal fatto che i concorrenti usassero alcuni soprannomi inadeguati sul proprio figlio che soffre di una malattia alle braccia. In particola modo è stato tirato in ballo Kiko Nalli, che ci ha tenuto a precisare la sua posizione al riguardo.

GF 16, un autore avrebbe suggerito a Kiko come comportarsi con Mila: è polemica sul web

Per l'uomo non è stata una serata facile, dato che ha dovuto ascoltare anche le critiche di uno dei suoi figli nei confronti di Ambra e di Tina Cipollari. In tarda serata, alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di notare un discorso fatto dall'uomo in merito ad un suggerimento di un autore del programma sulla Suarez.

Fan accusano il GF di pilotare il programma

Entrando nel dettaglio, ieri sera, quando Kikò si è reato in studio insieme a Cristian Imparato per scoprire l'eliminato, qualcuno degli autori gli avrebbe fatto notare che Mila Suarez all'interno del reality è molto forte ed amata dal pubblico, motivo per cui sarebbe stato necessario costruire qualcosa per ridurre questo vantaggio.

Pubblicità

L'uomo ha iniziato a scrivere dei messaggi in codice sulla lista della spesa per Gennaro, Michael ed Enrico, mettendoli in guardia sulla cosa. Molti utenti su Twitter che hanno seguito la diretta fino a tardi, hanno notato il tutto ed hanno scritto: 'Il GF che pilota Kiko e quest'ultimo che pilota gli altri. Tutto a discapito di Mila' oppure 'Gli autori consigliano ai concorrenti come buttare fuori Mila. Lo abbiamo sentito tutti quando kiko è uscito dal confessionale' e ancora 'Nalli che dice di coinvolgere tutti e dice all'orecchio di Gennaro che gli hanno suggerito di coinvolgere Mila per poterla far fuori in modo tale che loro non siano più i cattivi'.

Kiko insinua dubbi negli inquilini

Secondo l'ex marito di Tina Cipollari, il comportamento della Suarez sarebbe tutto studiato a tavolino. In diverse edizioni è infatti capitato che l'escluso dal gruppo sia in realtà poi quello che attira la simpatia del pubblico e che spesso e volentieri arriva alla vittoria del reality. Michael, Gennaro ed Enrico avrebbero dunque deciso di far integrare la Suarez nella casa.

Ovviamente, non vi è certezza che il suggerimento dell'autore del programma riguardo al metodo per eliminare Mila sia avvenuto veramente, ma i più attenti seguaci del Grande Fratello sembrano esserne certi.

Pubblicità

Sicuramente della questione si continuerà a parlare nel corso delle prossime giornate e l'argomento potrebbe anche essere affrontato nel corso della prossima puntata.