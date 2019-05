Continua il successo della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che ha avuto inizio nel mese di settembre e si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Le tematiche amorose e le vicende familiari saranno al centro dell'attenzione nella vita dei protagonisti del grande magazzino. I fan si pongono molte domande in merito ai personaggi principali nella speranza che ci sia un finale lieto.

Le anticipazioni della soap opera 'Il paradiso delle signore'.

Nuovi episodi in compagnia della soap opera Il paradiso delle signore che sta regalando tante sorprese. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 6 per arrivare a venerdì 10 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Gabriella. Quest'ultima affronterà un periodo molto importante non solo per ciò che riguarda la sfera lavorativa, ma anche nella vita sentimentale. La giovane donna potrà dirsi felice per aver ricevuto il sostegno dalle amiche che l'hanno spinta a presentare l'abito premaman a Vittorio. Il sogno di Gabriella è sempre stato quello di divenire una stilista di successo e il talento non manca alla giovane donna.

I dubbi della giovane Venere in merito a questa lettera

Inoltre gli spoiler rivelano che la Venere continuerà a ricevere delle lettere romantiche da parte degli ipotetici spasimanti. La ragazza ha chiesto aiuto a Salvatore, del quale è sempre stata innamorata ma queste lettere d'amore potrebbero provocare la gelosia del giovane Amato. Gabriella rimarrà incuriosita dopo aver fatto i conti con una novità curiosa: alla donna verrà mandata una lettera romantica da una persona anonima.

Un altro capitolo riguarda il piano organizzato da Luca per mettere in pericolo la famiglia Guarnieri, così come il grande magazzino di cui è proprietario il dottor Conti.

Le intenzioni di Andreina pronta per portare a termine il piano

Spinelli si vedrà costretto a chiamare in aiuto l'avvocato Raschetti al quale offrirà un'ingente somma di denaro, ma il legale dovrà seguire le direttive dell'amico di Andreina. Quest'ultima sarà contenta di aver proseguito il piano di vendetta contro il commendatore, dimostrando di non provare alcun sentimento nei confronti di Umberto.

Le intenzioni di Marta e Vittorio decisi a scoprire la verità

Per questo motivo il padre di Marta finirà per nutrire dei sospetti sul conto della futura sposa dopo aver fatto i conti con la notizia della partenza improvvisa della Mandelli. Vittorio, invece, riuscirà a ritrovare Marta, dopo che la coppia si è trovata alle prese con degli ostacoli. Il Conti e la giovane Guarnieri si renderanno conto che Andreina abbia organizzato un piano e di conseguenza decideranno di seguire la Mandelli.