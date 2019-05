La famosa daily soap ambientata negli anni sessanta “Il Paradiso delle signore” continua ad appassionare i telespettatori anche con le repliche della terza stagione. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 10 al 14 giugno 2019 svelano che la felicità delle veneri in attesa di ricevere il loro primo stipendio durerà poco. Luciano Cattaneo verrà derubato da un losco individuo dopo aver ritirato i guadagni delle dipendenti del grande magazzino. L’aggressore del padre di Nicoletta si rivelerà essere Rino, colui che ha procurato i documenti falsi a Clelia Calligaris.

Antonio Amato invece si dispererà dopo aver fatto una scoperta sconvolgente riguardante la famiglia della sua fidanzata. In particolare il fratello di Tina verrà a conoscenza che Leonardo Montemurro è accusato di essere un assassino.

Vittorio non trova la fidanzata, Roberta conosce Federico

In attesa della messa in onda dei nuovi episodi in programmazione ad ottobre 2019, la fiction continua a fare compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì sempre su Rai 1 a partire dalle 15:40.

Il Paradiso delle signore, repliche fino al 14 giugno: Luciano derubato, Antonio disperato

Nelle repliche della seconda settimana di giugno Luciano si troverà in una situazione difficile, perché continuerà a non vedere di buon occhio la relazione della figlia Nicoletta con Riccardo. Il Cattaneo pur avendo voglia di impedire alla consanguinea di frequentare il Guarnieri, desisterà dal suo intento per non entrare in conflitto con la stessa. Nel frattempo Clelia, a causa dei suoi problemi personali, si lascerà coinvolgere dai racconti di una cliente, invece Vittorio dopo essersi allontanato dal paradiso con l’aiuto di Marta, si recherà allo chalet di montagna e non troverà la sua fidanzata Andreina.

Nicoletta non riuscirà a lavorare nel migliore dei modi, perché ripenserà alla serata trascorsa con il fratello di Marta. Successivamente la Calligaris, dopo aver ricevuto una telefonata, si recherà subito dalle suore a cui ha affidato suo figlio. Il Conti temerà che si potrebbe trattare di Andreina, dopo aver appreso tramite una chiamata telefonica che è stato ritrovato il corpo di una giovane donna. Clelia sceglierà di essere sincera con Luciano, confessandogli di essere madre.

Intanto Roberta una delle veneri del paradiso, supererà un esame di ingegneria all’università ottenendo il massimo dei voti: in tale circostanza, la giovane farà la conoscenza di Federico, il fratello di Nicoletta. Nel contempo, Luca continuerà a portare avanti la sua vendetta contro i Guarnieri, senza avere il minimo sospetto di poter essere smascherato.

Luciano aggredito da Rino, Antonio apprende che il padre di Elena è un assassino

Bonanni, il detective assunto da Umberto, pur avendo trovato nella suite un fascicolo contenente delle vecchie foto della famiglia Guarnieri, non riuscirà a scoprire a chi ha fatto visita Spinelli nella clinica svizzera.

Il padre di Marta inoltre non saprà che Luca e Adelaide hanno dei rapporti anche al di fuori del circolo. Salvatore, dopo aver appreso che suo fratello è stato licenziato, farà di tutto per farlo assumere dalla sua datrice di lavoro. Riccardo deluderà Nicoletta, dicendole di essersi avvicinato a lei soltanto per aver fatto una scommessa. Vittorio e Marta saranno sempre più complici, invece Antonio accetterà di lavorare in caffetteria con la speranza di poter far trasferire la sua fidanzata Elena a Milano.

In seguito il Conti verrà accompagnato al pianoforte dalle veneri, soprattutto da Tina che dimostrerà di essere la più talentuosa. Antonio, dopo aver ricevuto le lettere che aveva spedito alla sua amata, tenterà di contattarla, ma a rispondere alle sue chiamate sarà il padre della Montemurro. Luciano verrà aggredito da Rino, dopo aver ritirato gli stipendi delle veneri. Vittorio riuscirà a fermare il rapitore del Cattaneo, ma quando arriverà la polizia, apprenderà che una donna aveva già messo al corrente la giustizia della rapina. Infine Antonio farà i conti con dei gravi pettegolezzi, dato che in paese circolerà la voce che il padre di Elena è un assassino.