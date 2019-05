Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno svelano che ci saranno nuovi colpi di scena nella vita del comandante Del Bue. Mariella si dimostrerà pronta a fare un annuncio importante al compagno, al quale svelerà che è il padre del piccolo Lorenzo.

L'uomo rimarrà spiazzato di fronte a questa notizia e dovrà riflettere riguardo al modo in cui affrontare la paternità. Vittorio invece, sarà felice di poter incontrare la sorella di Alex, la pestifera Mia. Il giovane Del Bue tuttavia, non riuscirà a instaurare da subito un ottimo rapporto con la ragazzina. Andrea e Arianna avranno problemi per quanto riguarda le pratiche di adozione, dopo aver fatto già i conti con il dispiacere per la mancata adozione di Kim.

Un posto al sole, trame fino al 14 giugno

Andrea e Arianna ritornano a pensare all'adozione e fanno i conti con i dubbi

I coniugi Pergolesi dovranno affrontare la questione dell'adozione e si troveranno alle prese con molti dubbi. La dipendente del bar Vulcano sogna da tempo di costruire una famiglia adottando una bambina. La delusione per la mancata adozione di Kim ha distrutto però le sue speranze.

Raffaele penserà che sia terminato il periodo di difficoltà per i suoi figli, ma arriverà un'ulteriore complicazione. Uno dei due ragazzi infatti, finirà per creare nuove preoccupazioni nell'animo del portiere di palazzo Palladini.

Diego sconvolto da una notizia inaspettata dopo aver visto Beatrice con un altro uomo

Maurizio e Mimmo non daranno importanza alla notizia della bocciatura e decideranno di sfogare la rabbia organizzando una rapina. Guido (Germano Bellavia) dovrà fare i conti con il senso di destabilizzazione dovuto alla scoperta fatta sul piccolo Lollo; inoltre, il comandante vorrà trovare il modo per parlarne con Vittorio. Maurizio e Mimmo decideranno di fare un'altra rapina al caffè Vulcano, non sapendo che Arianna è in possesso di una pistola.

Diego (Francesco Vitiello) invece, farà i conti con una notizia inaspettata. Il primogenito di Raffaele (Patrizio Rispo) verrà a sapere che Beatrice si vede con un altro uomo. Il giovane Giordano dovrà mettere da parte la gelosia. Guido sarà chiamato a riflettere sul modo in cui comportarsi con Cerruti dopo le tante bugie che gli ha raccontato. Infine Alex, dopo aver fatto una serie di valutazioni, riterrà giusto rinunciare all'idea del trasferimento alla terrazza.

Infine Vittorio si dimostrerà contrario alla scelta della ragazza.