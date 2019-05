Nuovi colpi di scena in arrivano nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 13 al 17 maggio. Se Marta rischierà di morire per colpa di Luca Spinelli, Nicoletta darà alla luce ad una bambina. Infine Sandro verrà portato in carcere grazie a Luciano.

Il Paradiso delle Signore: Spinelli tiene in ostaggio Marta

Le anticipazioni del Il Paradiso delle Signore, riguardanti le puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio su Rai 1, raccontano che Silvia e Clelia assisteranno Nicoletta durante il parto all'interno del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore spoiler: Oscar in carcere, Marta nelle grinfie di Spinelli

Intanto i clienti fremeranno per entrare al grande magazzino, mentre la Calligaris darà alla luce una meravigliosa bambina per la gioia di tutti quanti. Antonio, invece, si recherà sotto casa di Elena per farle una serenata accompagnato da Sandro. Intanto Umberto e Vittorio decideranno di raggiungere una villa in Liguria, dove Spinelli ha sequestrato Marta. Una volta arrivati i due uomini, si troveranno davanti ad un'amara sorpresa. Infatti scopriranno che i due sono fuggiti poco prima a bordo di un auto, che per la velocità precipiterà in un baratro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: le nozze di Elena e Antonio

Intanto a casa Amato ferveranno gli ultimi preparativi per le nozze tra Elena e Antonio. A proposito, gli sposini riceveranno un'inaspettata notizia prima di diventare marito e moglie. Vittorio e Umberto, invece, troveranno le tracce di un incidente automobilistico a limite di un precipizio. Poco dopo, Conti e il Guarnieri ritroveranno Marta semi svenuta mentre di Luca non ci saranno tracce.

In seguito i soccorsi trasporteranno la giovane in ospedale dove le sue condizioni non preoccuperanno i sanitari. Infine Roberta scoprirà che Federico ha ricevuto la cartolina per il servizio militare, tanto da sprofondare nella malinconia.

Vittorio e Umberto trovano Marta

Le trame de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Adelaide tornerà a Milano dopo aver saputo dell'incidente accorso a Marta. Intanto i dottori permetteranno alla giovane Guarnieri di tornare a casa, dove vorrà scoprire a tutti i costi la verità sul padre, in seguito alle malelingue messe in giro da Spinelli.

Allo stesso tempo, Tina si esibirà alla radio con la canzone composta da Sandro. Purtroppo qualcosa non andrà per il verso giusto mentre Luciano avvertirà Clelia che stanno organizzando una trappola per Oscar al Paradiso. Nel frattempo la giovane Amato si scontrerà con Nora. Dall'altro canto, Gabriella riceverà una nuova lettera da uno spasimante misterioso.

Luciano sarà costretto ad intervenire in prima persona per smascherare Oscar. Intanto Tina finirà al centro dei pettegolezzi della stampa dopo le dichiarazioni fatte da Nora.

Tutto questo porterà ad un grande litigio tra madre e figlia. Gabriella, invece, deciderà di non incontrare il suo corteggiatore, in quanto troppo presa dal suo nuovo lavoro. A Villa Guarnieri, Luca Spinelli punterà un'arma da fuoco contro Alberto.

Oscar arrestato grazie a Luciano

Luciano finirà in clinica dopo essere riuscito a far arrestare Oscar. Umberto, invece, dovrà affrontare i fantasmi del suo passato, tanto da raccontare la verità a tutti i componenti della sua famiglia. Allo stesso tempo, Tina prenderà una scelta difficile. La giovane Amato, infatti, deciderà di buttarsi a capofitto nella storia d'amore con Sandro, mentre Silvia temerà che Luciano abbia sempre in testa un'altra donna. Nel frattempo Nicoletta farà una scelta importante per il futuro del bebè che ha appena messo al mondo. Infine Marta e Vittorio riusciranno ad appianare le loro divergenze per poi lasciarsi andare alla passione. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.