Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di creare curiosità intorno a un pubblico eterogeneo. Nuovi colpi di scena tengono impegnati i fan, alle prese con dei cambiamenti nella vita dei protagonisti di palazzo Palladini. Prosegue il momento complicato all'interno della famiglia Ferri per via della reazione dell'imprenditore scosso dalla morte di Tommaso.

Scopriamo cosa succede nella puntata di mercoledì 8 maggio che aumenta la suspense, con la presenza di novità inaspettate. Le anticipazioni della puntata di domani numero 5248 fanno notare che sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Raffaele. Il portiere affronterà un periodo complesso a causa delle scelte dei figli pronti a creare nuove preoccupazioni per l'uomo. Diego (Francesco Vitiello) deciderà che sia giunto di lasciare la casa del padre per trovarsi una sistemazione stabile.

Per questo motivo il Giordano Senior cadrà nella depressione ma potrà contare sull'affetto di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e degli amici. Raffaele (Patrizio Rispo) passerà un momento di sconforto per la distanza dai ragazzi ma l'umore del portiere avrà un cambiamento dopo che riceverà una visita improvvisa da parte di una persona. Questo incontro improvviso renderà felice il signor Giordano che cerca di mettere da parte i pensieri negativi.

Il Pergolesi preoccupato per la figlia

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Alice che ha attraversato un momento complesso per la distanza dalla madre Elena, trasferitasi nella città di Londra.

La ragazza ha vissuto con la nonna Marina (Nina Soldano) con la quale ha avuto un diverbio dopo che l'imprenditrice le ha comunicato di non poterla accompagnare in Inghilterra. Nonostante ciò, Alice ha incontrato la madre dimostrandosi felice dei momenti trascorsi a Londra. Andrea, dal canto suo non nasconderà la preoccupazione dopo essersi accorto dell'entusiasmo di Alice per ciò che riguarda la vita londinese.

La decisione di Filippo

Questa situazione costringerà il marito di Arianna (Samanta Piccinetti) a prendere una decisione importante in modo da poter ricucire il rapporto con la figlia.

Andrea penserà che ci possano essere delle conseguenze impreviste e vorrà agire nel migliore dei modi. Un altro capitolo riguarda la figura Roberto. L'imprenditore napoletano verrà a conoscenza di un lato inaspettato della persona di Tommaso che non avrebbe mai pensato potesse avere. Infine Filippo vivrà il dispiacere per la morte del fratello ma, dopo aver parlato con l'amico di Tommaso, deciderà che sia giunto il momento di fare ritorno a casa.