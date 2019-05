Continuano ad andare in onda sul piccolo schermo le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di attirare milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo e si dimostrano decisivi per aumentare la suspense nell'animo del pubblico. Nelle recenti puntate rimane centrale la preoccupazione per Franco e Angela che devono fare i conti con nuove minacce pronte a complicare la situazione nella vita della famiglia Boschi.

Un Posto al Sole, i sospetti di Ciro

Nuovi appuntamenti con la soap opera in onda dal 21 ottobre 1996 e che partono da lunedì 6 per arrivare fino a venerdì 10 maggio. L'attenzione sarà posta intorno ad Angela che non riuscirà a ritrovare la serenità neanche dopo che il marito ha superato i problemi fisici.

Il piano organizzato da Gaetano

Franco si vedrà costretto ad affrontare nuove minacce che ricadono sulla moglie, in quanto Gaetano avrà intenzione di ritrovare Valentina e per questo motivo si impegnerà per ricattare Angela attraverso la persona di Constantin.

Gli spoiler degli episodi trasmessi da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio, rivelano che non tornerà la tranquillità dei coniugi Boschi. Gli arresti domiciliari hanno sempre fatto stare in ansia Franco e la consorte, sicuri che Prisco (Fabio De Caro) non abbia dimenticato ciò che è avvenuto e troverà il modo per mettere in atto la sua vendetta.

L'incarico affidato al complice per scoprire la verità

Dunque, il momento di felicità del Boschi dovuto alla fine del periodo di riabilitazione nel corso del quale ha sentito il supporto della famiglia, è durato per un breve tempo.

Gaetano è molto arrabbiato con Constantin al quale ha dato l'incarico di uccidere Franco (Peppe Zarbo); l'uomo non è riuscito nel suo intento, limitandosi a ferire il marito di Angela. Dopo questo retroscena si sono complicati i piani del camorrista che ha deciso di dare un nuovo incarico al complice.

Ciro intenzionato a fare delle indagini

Constantin avrà il compito di seguire Angela (Claudia Ruffo), con l'intento di farsi dire dalla figlia di Giulia dove possa essersi rifugiata l'ex fidanzata di Prisco.

Ciro, però, si renderà conto dello strano comportamento di Constantin e avrà il merito di fermare il giovane uomo dalle sue intenzioni. Infine il pugile vorrà approfondire le proprie indagini per capire se possa esserci un collegamento tra Prisco e il ragazzo. Ciro (Vincenzo Alfieri) tenterà di scoprire se, dietro questo strano atteggiamento, possa esserci lo zampino di Gaetano.