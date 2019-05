Le anticipazioni di “Beautiful” delle puntate americane raccontano che Hope non riuscirà a fare pace con se stessa. Flo e Shauna non hanno alcuna intenzione di dire la verità sullo scambio di culle e la povera figlia di Brooke sarà ancora convinta di aver dato alla luce una bimba senza vita.

Nel frattempo, Steffy deciderà di allontanarsi da Los Angeles con le sue due piccole, per prendersi una pausa dalle attenzioni morbose di Hope nei confronti di Phoebe. Se Liam raggiungerà la ex moglie nella romantica città, A Los Angeles arriveranno Thomas e Douglas, affranti dopo la morte improvvisa di Caroline. Tra Thomas e Hope l’aria si farà elettrica.

Anticipazioni Beautiful: Thomas ama Hope

L’arrivo di Thomas e Douglas in città scombussolerà non poco Hope, convinta che Liam debbe tornare da Steffy per fare da padre a Kelly e Phoebe.

Beautiful anticipazioni: Hope e Thomas vicini

Wyatt nel frattempo scoprirà presto che Sally gli ha mentito. Tra Caroline e Thomas non c’è stata mai nessuna storia d’amore, come ai tempi le aveva fatto credere. I due avevano deciso di rimanere solo amici per il bene di Douglas. Dopo il decesso improvviso di Caroline, Thomas ha scelto di abbandonare New York e tornare a Los Angeles, dove ha scoperto che Sally ha una relazione con Wyatt.

Thomas avrà l’occasione di confidarsi con Ridge, dicendogli di essere ancora attratto da Hope.

Per lo stilista sarà una notizia molto interessante, visto che spera in un difficile – ma non impossibile – ritorno di fiamma tra Steffy e Liam. Tale speranza potrebbe non essere disattesa, dal momento che i due si trovano a Parigi e potrebbero accorgersi di provare ancora dei forti sentimenti. Le anticipazioni di Beautiful svelano che Thomas confiderà i suoi sentimenti verso la giovane Logan anche a Sally che, al contrario di Ridge, non ne sarà troppo entusiasta, provando una certa gelosia nei suoi confronti.

Beautiful trame puntate americane: Thomas rivuole Hope a tutti i costi

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Hope e Liam non riusciranno a superare la loro crisi, iniziata dopo la notizia della morte di Beth. Thomas resterà vicino alla stilista, nella speranza di riaccendere il lei la fiamma della passione, ora che Liam è distante e si trova al fianco di Steffy.

Dal canto suo, Hope farà da valida spalla di supporto sia a Thomas che a Douglas, affranti per la perdita di Caroline, morta per una trombosi.

In particolare, Douglas si affezionerà moltissimo ad Hope, arrivando al punto di chiederle di diventare la sua nuova mamma. La dolce richiesta farà sciogliere il cuore ad Hope, che vedrà Thomas con occhi diversi. Nascerà una nuova storia d’amore? Lo diranno le prossime anticipazioni di Beautiful.