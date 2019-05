Le anticipazioni de Il Segreto dal 26 maggio al 1° giugno, mostrano che Maria continuerà ad agire di testa sua senza voler ascoltare i consigli dategli da Raimundo. Fernando invece, si rivolgerà ad un professionista chiedendogli di cercare degli indizi sulla morte di Gonzalo, Maria e Beltran. Elsa, continuerà ad essere sotto le grinfie di Antonila, che proseguirà nel suo intento di ucciderla somministrandole del veleno. Tra Consuelo e Marcela arriverà finalmente una riappacificazione dopo che entrambe avranno parlato tra di loro.

Nasce la bambina di Gracia

Nel corso delle prossime puntate dal 26 maggio al 1° giugno, vedremo Dolores molto felice per la nascita del nipotino venuto al mondo. Gracia ha infatti partorito una bambina. Consuelo deciderà di andare a fare visita a Elsa e capirà subito che qualcosa non va. Per tale ragione deciderà di portarla via con sé. La donna si rivolge a Zabaleta, spiegando che secondo lei Consuelo potrebbe essere stata avvelenata e chiede dunque che sia sottoposta ad un controllo.

Il Segreto, trame dal 26 maggio al 1 giugno: Antonila afferma che Elsa ha problemi mentali

Julieta è riuscita ad ottenere i consensi di tutto il paese contro i Molero.

Dai risultati delle Analisi del sangue di Elsa, risulta che la donna non è stata avvelenata come si credeva. Matias d'accorso con Marcela, proverà in qualche modo a depistare l'attenzione dell'ex ancella, ma lei sarà sull'attenti e non abboccherà alla trappola. Al contrario, Antonila deciderà di invitare a cena Matias e la moglie ed accuserà Elsa di aver messo tutti contro di lei con il suo comportamento.

Antonila dichiara che Elsa ha dei problemi psicologici

Molero rivelerà di essere disposto a comprare le terra ad un prezzo maggiore rispetto al loro reale valore. Severo sarà molto indeciso sull'accettare o meno questa proposta: l'uomo sa infatti che la somma di denaro a lui corrisposta gli potrebbe essere utile per porre fine alla crisi economica che sta vivendo. Irene prenderà iniziativa decidendo di scrivere alcune cose per screditare la credibilità di Anacleto.

Maria cercherà di prendere la palla al balzo, sfruttando l'intimità venutasi a creare con Fernando per domandare per scoprire se dietro il sequestro di Emilia e Alfonso ci sia proprio lui.

L'uomo confesserà di essere partecipe al rapimento e chiederà di contattare i rapitori affinché i due vengano liberati. I sequestratori non hanno però alcuna intenzione di ascoltare le parole del Mesia.

Antonila cercherà di far credere che Elsa abbia dei problemi mentali e per avvalorare questa sua rivelazione, dichiarerà che la donna tempo addietro è stata ricoverata presso una struttura adatta a chi soffre di problematiche che hanno a che fare psiche.