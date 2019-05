Si rinnova anche questa settimana il consueto appuntamento con una delle serie televisive più amate e seguite di tutto il panorama televisivo italiano: Il Commissario Montalbano. Giovedì 16 maggio, infatti, verrà riproposto in prime time su Rai 1 il film L'età del dubbio, episodio già andato in onda nel 2011 nel corso dell'ottava stagione della serie.

Coloro che non avranno la possibilità di seguire l'episodio in onda questa sera, con inizio alle 21:25, potranno rivedere la replica sul sito ufficiale della Rai.

Dove vedere la replica di Montalbano sul web

Nel dettaglio si segnala che la replica de L'età del dubbio sarà disponibile soltanto online su Rai Play. Sul sito sarà possibile rivedere tutte le Serie TV targate Rai oltre che le repliche di tutti gli episodi di Montalbano andati in onda dal 1999 al 2019 su Rai 1.

Il commissario Montalbano - l'età del dubbio

Da non dimenticare che per vedere le repliche su Rai Play è necessario registrarsi prima al sito. La registrazione è del tutto gratuita e non comporta nessun onere a carico degli utenti che avranno anche la possibilità di scaricare un'applicazione gratuita con la quale vedere i contenuti Rai anche sui dispositivi mobili.

L'età del dubbio, anticipazioni dell'episodio

Le anticipazioni de L'età del dubbio ci segnalano che un violento temporale si abbatterà su Vigata, allagando le strade del paese.

Tra un tuono e l'altro, Montalbano si addormenterà profondamente finendo per un fare uno stranissimo sogno. Il commissario, infatti, vivrà il suo funerale senza però che sia presente la sua fidanzata, Livia. Montalbano si sveglierà di soprassalto e deciderà di vestirsi e recarsi al lavoro. Sarà proprio sulla strada verso il commissariato che Salvo aiuterà una giovane con l'auto impantanata nel fango. La ragazza in questione alla fine si rivelerà essere Vanna Di Giulio, una giovane palermitana arrivata a Vigata per incontrare sua zia al porto turistico del paese.

Dopo aver accompagnato Vanna al commissariato ed essersi recato al porto di Vigata, Montalbano scoprirà che lo yacht della presunta zia è arrivato in ritardo al porto a causa di un contrattempo legato al ritrovamento di un cadavere sconosciuto. A quel punto il commissario deciderà di far intervenire anche la guardia costiera, finendo per invaghirsi di una giovane tenente della capitaneria di porto. Sarà fatta l'autopsia sul cadavere ritrovato e il medico legale stabilirà che la vittima è morta per avvelenamento.

Nel frattempo, qualcosa di strano avverrà a Vigata: Vanna sparirà all'arrivo di sua zia. Ciò renderà ancora più complicate le indagini di Montalbano che raddoppierà gli sforzi per scoprire cosa si cela dietro il mistero dello strano omicidio avvenuto in mare.