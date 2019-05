Fabio Colloricchio è ormai uno dei personaggi più discussi di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Il ragazzo ha conquistato dapprima il pubblico italiano attraverso il programma televisivo Uomini e donne, dove ha ricoperto il ruolo di corteggiatore e poi di tronista.

Proprio all'interno della trasmissione televisiva, Fabio ha trovato l'amore con Nicole Mazzocato, con cui è stato fidanzato per ben quattro anni. La loro love story si è però interrotta alcuni mesi fa. Nelle ultime settimane, proprio all'interno del reality, il ragazzo si è lasciato andare a delle rivelazioni sulla ex ed ha intrapreso una relazione con Violeta Mangriñan, anche lei ex protagonista di Uomini e Donne nella versione iberica. La donna per stare con Fabio ha deciso di lasciare quello che era il suo fidanzato conosciuto a Mujeres y hombres y viceversa. Soltanto alcune ore fa, i due sono stati beccati dalle telecamere mentre hanno un rapporto intimo.

Fabio Colloricchio, ex di U&D, ha una notte di passione con Violeta a Supervivientes

Fabio e la notte di passione con Violeta

Le telecamere di Supervivientes hanno mostrato in questi giorni Fabio e Violeta più vicini che mai. Nelle ultime ore, l'ex tronista di Uomini e Donne e Violeta sono finiti al centro dell'attenzione per essersi lasciati andare ed aver consumato un vero e proprio rapporto. Il video sta ormai facendo il giro del web e molti sono i commenti che si sono scatenati sui social.

Alcuni non hanno per nulla gradito che i due si siano lasciati andare sotto i riflettori delle telecamere.

In molti sono anche i fan della coppia formata da Fabio e Nicole che speravano in un ritorno di fiamma, che a quanto pare non potrà però più esserci. La Mazzocato non ha ancora commentato quanto accaduto la scorsa notte e non è detto che lo faccia. Nonostante i due si siano lasciati, quest'ultima potrebbe non prendere bene la notizia.

Fabio definisce un inferno la sua relazione con la ex Nicole

L'ex protagonista di Uomini e Donne alcuni giorni fa ha parlato con i suoi compagni del suo rapporto con la Mazzocato.

L'uomo ha rivelato di aver passato quattro anni d'inferno e di essere tutt'oggi toccato da quanto accaduto. Inoltre, Fabio aveva sminuito anche la bellezza della sua ex dicendo che Violeta è molto più bella di Nicole.

L'ex di Colloricchio, rispondendo ad alcune domande sui social, ha rivelato di non sapere perché Fabio parlasse in quella maniera, dato che i due si erano lasciati in buoni rapporti e si erano salutati prima che lui partisse per Supervivientes.

I fan che hanno seguito la coppia dopo la loro uscita da Uomini e Donne, hanno sempre visto i due molto felici e affiatati ed in molti non riescono dunque a comprendere cosa sia successo per portare il ragazzo a rilasciare queste dichiarazioni.