La stagione 2018-19 di Uomini e donne si sta per concludere: oggi andrà in onda la scelta di Andrea Zelletta e domani sarà Giulia Cavaglià a concludere il suo percorso televisivo. Come sempre accade quando si chiude un ciclo nel Trono Classico, i telespettatori sono curiosi di sapere i nomi dei prossimi tronisti, coloro che avranno la possibilità di cercare l'anima gemella davanti alle telecamere di Canale 5.

Pubblicità

Pubblicità

E tra i nomi forti dei prossimi protagonisti non può assolutamente mancare Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella. Già dato per possibile tronista nella fase primaverile del programma, Antonio non aveva ottenuto tale opportunità a differenza di quanto accaduto per Giulia Cavaglià. Il pubblico, però, aveva richiesto a gran voce la sua partecipazione al dating show, che gli potrebbe essere offerta nella fase iniziale della stagione 2019-20, in partenza a settembre. Un'opzione che lo stesso maestro di sci non sembra affatto disdegnare.

Antonio Moriconi accetterebbe il trono di Uomini e donne

Antonio Moriconi: 'Sono ancora single'

I telespettatori di Uomini e donne non hanno dimenticato Antonio Moriconi, il bellissimo corteggiatore che era giunto fino alla fase conclusiva del trono di Teresa Langella lo scorso febbraio. Quest'ultima alla fine gli aveva preferito Andrea Dal Corso, che in un primo momento l'aveva rifiutata e poi era tornato indietro sui suoi passi. Da allora, il maestro di sci ha continuato ad essere seguitissimo su Instagram, restando nel cuore dei fan del programma.

Pubblicità

Otterrà da Maria De Filippi una seconda possibilità a settembre? Intervistato dal settimanale "Uomini e donne Magazine", Moriconi ha dichiarato di non avere ancora trovato l'anima gemella, smentendo le voci di un suo legame con una ragazza bionda con la quale è stato visto. Ha quindi aggiunto che, qualora gli venisse data l'opportunità di salire sul trono, lui la accetterebbe senza pensarci due volte.

Prossima stagione Uomini e donne: Antonio possibile tronista

Manca ancora molto tempo alla prossima stagione di Uomini e donne, ma un ex protagonista si candida già come possibile tronista.

Ai microfoni del settimanale dedicato al programma, Antonio Moriconi ha confessato: "L‘essere su quel trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta. Per cui, perché no? Se me lo dovessero proporre, direi di sì". Al tabloid, l'ex corteggiatore di Teresa Langella ha anche rivelato di dovere molto ad un programma che gli ha permesso di conoscere persone meravigliose e di rafforzare il suo carattere.

Pubblicità

Quelle insicurezze che spesso erano state criticate dalla tronista, sono ora un lontano ricordo, anche grazie all'attenzione mediatica mantenuta intorno a lui negli ultimi mesi. E chissà che proprio questa sua crescita, non convinca la redazione del dating show a concedergli la seconda opportunità.