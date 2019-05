Il Trono Over di Uomini e donne si sta trasformando in una soap opera italiana con rotture e misteri tutti da risolvere. In perfetto stile 'Beautiful' , nelle prossime puntate dedicate a dame e cavalieri, si arriverà ad una clamorosa rivelazione. Stefano Torrese e Pamela Barretta, che proprio all'interno del parterre 'mariano' si sono conosciuti qualche mese fa, torneranno per condividere la propria felicità con i telespettatori.

Pubblicità

Pubblicità

E il loro annuncio sarà evidenziato anche dal dono di un anello anche se il lieto fine sarà ben lontano dall'essere raggiunto. Poco dopo, infatti, interverrà Roberta Di Padua che rivelerà un particolare del tutto inedito sul rapporto dei due fidanzati. Le sue parole porteranno all'inevitabile rottura tra Stefano e Pamela, confermata successivamente anche su Instagram, dove qualche ore fa è arrivata la replica proprio di Roberta.

Anticipazioni Uomini e donne: è rottura tra Stefano e Pamela

Uomini e Donne anticipazioni: Pamela butta l'anello contro Stefano

E pensare che nella registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, effettuata l'8 maggio, Pamela e Stefano inizialmente sono arrivati felici e innamorati. I due hanno cominciato a parlare della loro gioia e dei progetti futuri, tanto che lui ha donato alla dama un anello che lei ha accettato. Ma proprio in quel momento è intervenuta Roberta con un clamoroso annuncio: mentre lui era già legato sentimentalmente con Pamela, continuava anche ad inviare messaggi compromettenti alla Di Padua.

Pubblicità

Questa insinuazione è stata confermata da prove, dato che la dama ha tenuto nel suo cellulare lo scambio di messaggi con Stefano. La reazione di Pamela davanti a questa scoperta è stata molto forte: ha lanciato l'anello addosso a Stefano ed è uscita nel backstage, non facendo più ritorno in studio. Successivamente ha espresso la propria delusione sul suo profilo Instagram.

Trono Over: Roberta replica alle critiche

In seguito alla registrazione dell'8 maggio del Trono Over di Uomini e Donne, Pamela Berretta è stata molto pungente su Instagram dove ha scritto contro il suo ex fidanzato: 'Bello quando ti fanno passare come una pazza, gelosa, stalker davanti a tutta Italia e invece poi scopri che i tuoi sospetti erano fondati'.

Si erano, poi, aggiunti post di simile tenore ai quali Torrese aveva evitato di replicare, mentre Roberta si era limitata a consigliare di seguire le prossime puntate del Trono Over per sapere tutta la verità. Qualche ora fa, però, la Di Padua ha deciso di aggiungere un nuovo post che sembra scritto proprio per Pamela e per tutti coloro che l'hanno criticata in seguito alla sua intromissione nella coppia (ormai scoppiata). In risposta a coloro che l'hanno accusata di essersi immischiata in faccende che non la riguardano, la Di Padua ha replicato: 'Faccio quello che sento sempre.

Pubblicità

Prego date sfogo alle vostre frustrazioni'.