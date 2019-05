Nuovi appuntamenti con la longeva soap opera di Rai tre 'Un Posto al Sole' che riesce a mettere lo spettatore a confronto con novità inaspettate nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Le puntate della prossima settimana saranno fondamentali in quanto ci saranno ritorni attesi come nel caso di Patrizio che è stato impegnato in uno stage a Torino.

Secondo le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che vanno da lunedì 20 fino a venerdì 24 maggio, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) prenderà una decisione importante per il suo destino lavorativo e Raffaele (Patrizio Rispo) potrà ritrovare il sorriso grazie ad una sorpresa inaspettata che gli permetterà di ritrovare la serenità. Il portiere ha vissuto un periodo di confusione dovuto alla decisione di Diego (Francesco Vitiello) di trasferirsi in un'altra abitazione per il lavoro ricoperto in ambito assicurativo.

La felicità di Raffaele per la presenza a palazzo Palladini del figlio

Fondamentale sarà il supporto di Ornella (Marina Giulia Cavalli) che chiederà al marito di recarsi a casa del primogenito per giungere ad un chiarimento con il figlio. Il portiere di palazzo Palladini farà la pace con Diego ma, nonostante ciò, rimarranno le preoccupazioni nell'animo del Giordano senior. Raffaele potrà essere contento dell'arrivo di Patrizio nella città di Napoli, ma questa volta il ragazzo avrà intenzione di non ripartire per le Langhe.

Il compagno di Ornella sarà felice di poter passare maggiore tempo in compagnia del figlio dopo il lungo periodo di lontananza. In passato, infatti, l'arrivo di Patrizio a palazzo Palladini per un solo giorno ha provocato la rabbia di Raffaele, dispiaciuto per la sorpresa a breve termine.

Un momento di confusione per il giovane Giordano

Il giovane Giordano dimostrerà di non vivere un periodo di serenità, nonostante abbia ritrovato il lavoro come chef al bar Vulcano.

Il comportamento del ragazzo porterà a delle riflessioni nell'animo dei genitori, decisi a capire quale sia il motivo di questa tensione. Patrizio dimostrerà di aver sentito l'assenza degli amici del caffè Vulcano con il quale ha condiviso momenti importanti del suo percorso lavorativo. Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) hanno dovuto rimboccarsi le maniche dopo che il ragazzo ha deciso di partire per non perdere un’occasione determinante.

Infine Patrizio si riavvicinerà al fratello facendogli una visita.