Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ispirata alla serie televisiva australiana intitolata 'Neighbours' e ambientata nello storico palazzo Palladini. Il prodotto televisivo attira una fetta importante di pubblico e, con il passare degli anni, ha raggiunto traguardi rilevanti. In particolare ha superato le cinquemila puntate, a dimostrazione del grande seguito ricevuto dai milioni di telespettatori italiani.

Chi è Claudia Ruffo - LetteraDonna - letteradonna.it

I colpi di scena sono all'ordine del giorno vedendo coinvolti in nuove situazioni i personaggi principali. Un esempio si ritrova nella figura di Angela che tenta di ricostruire la sua vita dopo che le condizioni fisiche di Franco sono ritornate stabili. Gli ostacoli non mancheranno nella vita della signora Boschi che deciderà di riprenderà il lavoro al centro d'ascolto, ignara di ciò che ha organizzato Prisco. Quest'ultimo vuole sapere dove possa trovarsi l'ex compagna e per questo motivo ordinerà a Constantin di seguire la figlia di Giulia (Marina Tagliaferri).

Pubblicità

Scopriamo cosa succede nell'appuntamento del 10 maggio che va a chiudere la seconda settimana di questo mese. Gli spoiler dell'episodio di venerdì di Un posto al sole svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame la moglie di Franco (Peppe Zarbo). Le anticipazioni fanno notare che Angela (Claudia Ruffo) riuscirà a trovare il modo per evitare il tentativo di aggressione organizzato da Constantin, ma la donna dovrà ringraziare Ciro (Vincenzo Alfieri), amico del marito.

Diego deciso a trasferirsi nella nuova abitazione

Il ragazzo si è subito reso conto del pericolo corso dalla Boschi e, dopo aver avuto quest'ulteriore conferma, penserà che sia giunto il momento per scoprire la verità. Il pugile deciderà di iniziare delle indagini con l'intento di capire se, dietro questa situazione, si nasconda lo zampino di Gaetano (Fabio De Caro). Diego sarà pronto per compiere un passo importante nella sua vita e il giovane Giordano penserà che sia il giunto il momento per prendere la decisione definitiva.

Pubblicità

Vittorio chiamato a rispettare la decisione di Alex

Il fratello di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) avrà intenzione di trasferirsi nel tempo più breve possibile nella nuova abitazione che si trova vicina alla sua attività lavorativa. L'ex fidanzato di Beatrice, prima di lasciare palazzo Palladini, si renderà protagonista di un'accesa lite con il padre in quanto Raffaele non riuscirà ad arrendersi di fronte all'idea della distanza dal primogenito. Vittorio (Amato D'Auria) sarà chiamato a rispettare la richiesta di Alessandra che non vuole velocizzare le tappe nella loro relazione.