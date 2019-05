Paolo Bonolis continua ad essere il protagonista di queste settimane televisive. Il celebre conduttore di "Ciao Darwin" infatti è finito al primo posto della classifica dei "Nuovi Mostri" del 7 maggio di Striscia la notizia, classifica sul peggio di ciò che è successo in televisione nell'ultima settimana. Lo spezzone in questione riguarda la torta in faccia che Bonolis ha ricevuto durante uno sketch con Luca Laurenti a "Ciao Darwin" nel quale veniva ringraziato per i suoi 30 anni di carriera in questo modo.

Alla fine Laurenti esulta per il gesto. Il commento alla scenetta da parte di Michelle Hunziker è stato: "Almeno non resta con l'amaro in bocca".

Sul podio della classifica Trash anche Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge e la lite tra Rudy Zerbi e Loredana Bertè.

Rapporti tra Paolo Bonolis e Antonio Ricci

I rapporti tra il presentatore e il papà di Striscia la notizia non sono ottimi da parecchi anni ed entrambi hanno rilasciato interviste in cui si accusavano a vicenda. Quando Bonolis conduceva Domenica in, nel 2004, Ricci lo accusò di sfruttare le disgrazie ed il dolore della gente. A queste offese il conduttore di "Ciao Darwin" replicò che conoscendo la sua vita privata ed alcune sue dolorose esperienze, l'accusa di sfruttare il dolore degli altri era ingiusta e si doveva vergognare.

Da allora i rapporti non sono migliorati e ritornando sull'argomento Ricci ha specificato che con Bonolis non c'era mai stata un'amicizia neanche quando insieme a Luca Laurenti presentavano "Striscia la notizia". Infine recentemente in una stories su Instagram, Bonolis e la moglie, Sonia Bruganelli, hanno accusato i "poteri forti" (Striscia la notizia) di non dargli la linea in orario e quindi di andare in onda più tardi delle 21:15.

Incidente a Ciao Darwin

Questo non è un periodo facile per Paolo Bonolis, colpito da un grave lutto nei giorni scorsi, è stato al centro della cronaca per un incidente ad un concorrente avvenuto durante la prova del genodrome a "Ciao Darwin".

Gabriele Marchetti cadendo da dei rulli rotanti ha subito dei danni gravi e rischia di rimanere paralizzato; è stato trasferito all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Fondazione Santa Lucia dove inizierà la sua terapia.

La produzione ha fatto sapere con un comunicato stampa di essere vicina all'uomo ed alla sua famiglia e la scorsa puntata di "Ciao Darwin" si è aperta con una dichiarazione di Bonolis su ciò che è avvenuto. Ha espresso la sua vicinanza al concorrente ed alla sua famiglia, ha chiarito, per smentire alcuni gossip sul comportamento del programma, che sono stati vicino a Marchetti sin dal primo instante ed ha concluso così: "Vi invito a seguire nient'altro che le notizie ufficiali, per rispetto al concorrente che sta recuperando dall'incidente, per rispetto alla sua famiglia e soprattutto per rispetto della verità'.