Una vita è una popolarissima soap opera che occupa il pomeriggio di Canale 5 e che regala interessanti indiscrezioni per tutti gli appassionati di questa tenelovela spagnola ambientata negli ultimi anni del 19novesimo secolo a Madrid. Anche questa settimana, come di consueto, sono state rilasciate le anticipazioni per le puntate che vanno dal 7 al 12 maggio e come sempre regaleranno parecchi colpi di scena. In particolare, Inigor bacerà Leonor senza il suo permesso, scatenando una sua reazione violenta.

Anticipazioni Una vita: Inigor bacerà Leonor.

Blanca, dopo il tradimento di Diego, tornerà a casa sua al civico 38 in cui avverrà un accesissimo confronto con Jaime. Huertas sarà al centro delle polemiche per essere stata l'amante di Diego, ma nel corso delle puntate si scoprirà che quella relazione era un piano orchestrato dall'uomo per interrompere la relazione con Blanca.

Una Vita, Anticipazioni: Inigor ci prova con Leonor

Nel dettaglio, le anticipazioni che vanno dal 7 al 12 maggio raccontano di Felipe che riuscirà a smascherare la finta relazione tra Huertas e Diego ponendo tante domande alla donna.

Lo stesso Felipe confermerà la presenza degli agenti infiltrati che hanno il compito di prevenire qualsiasi tipo di attentato indirizzato al re. Blanca sarà al centro di una aspra polemica relativa al figlio che porta in grembo, Samuel insisterà con lei affinché la donna possa confessare chi sia il padre del bimbo, tra lui e suo fratello Diego. La donna risponderà di non conoscere l'effettiva paternità del bambino, riuscendo a convincere Samuel sulla sua buonafede.

Inigor e Leonor dimostreranno di avere una certa affinità amorosa, con atteggiamenti che faranno presupporre che tra di loro ci sia del tenero. Tuttavia, Inigor bacerà Leonor, scatenando una reazione contraria di Leonor la quale darà uno schiaffo al ragazzo rifiutando le sue avance.

Spoiler Una Vita, Ursula vuole uccidere Diego

Nelle anticipazioni di questa settimana troverà spazio anche la diabolica Ursula, la quale proporrà a Samuel di uccidere suo fratello Diego per poter sperare in un riavvicinamento con la donna che ama: Blanca.

Il giovane rifiuterà categoricamente la proposta omicida di Ursula. Rosina avrà gravi problemi di salute causati da un attacco di gotta che la colpirà. Silvia e Zavala convoleranno a nozze, Blanca temerà di aver perso il figlio che porta in grembo a causa di un sanguinamento. Intanto il problema del bimbo si dimostrerà essere infondato in quanto causato da un incubo avuto dalla ragazza. Casilda e Martin decideranno di organizzare in segreto le seconde nozze.

Cosa succederà ai protagonisti di questa imprevedibile soap opera che va in onda ogni pomeriggio alle 14.10 su Canale 5? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime anticipazioni.