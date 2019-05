Tina e Tony Colombo hanno celebrato le loro nozze qualche mese fa a Napoli. I due hanno sollevato grande clamore mediatico per via dell'eccessivo sfarzo messo in atto durante l'evento e diversi sono stati i dibattiti sollevati dai media. Nei salotti televisivi si è parlato molto della vicenda e i Colombo sono stati 'accusati' di non aver avuto i permessi necessari per celebrare le nozze nel modo in cui le hanno svolte.

Archiviato tale accaduto, Tina nei giorni scorsi ha fatto un annuncio che ha destato parecchio dispiacere ai fan: purtroppo la donna ha perso il nascituro che portava in grembo.

L'annuncio di Tina

Nel corso del giorno del matrimonio, gli sposi avevano lanciato un piccolo indizio sul fatto che lei potesse essere incinta. La donna aveva addirittura chiesto alla D'Urso di fare la madrina. La donna però ha rivelato sui social che le cose non sono andate per il verso giusto e su Instagram ha dato il via a un discorso dicendo che la sua vita è un'altalena di emozioni e che ha avuto tre splendidi figli attraverso i quali ha ottenuto delle grandi soddisfazioni, ma anche degli imprevisti legati alla loro educazione.

Tina Colombo ha perso il bambino che aspettava da Tony: 'Miracolo durato meno di tre mesi'

"Loro occupano tre parti del mio cuore, mentre l'altro appartiene a Tony, che ho incontrato quando mi ero rassegnata di non essere una moglie felice", ha dichiarato Tina.

Proprio con Colombo lei stava per esaudire il suo desiderio di diventare nuovamente madre: "Quando abbiamo saputo della mia gravidanza, lo abbiamo fatto intuire all'interno dei salotti televisivi senza però parlarne mai troppo a lungo. I media ci bersagliano di accuse e domande, tanto che non abbiamo neanche il tempo di parlare di noi".

Le parole di Tina

La moglie di Tony Colombo ha rivelato su Instagram che in questi ultimi mesi è stata continuamente oggetto di critiche politiche e televisive. Tutti questi attacchi mediatici non hanno sicuramente giovato alla sua salute fisica. E' proprio dopo aver ricordato sui social quel momento che arriva l'annuncio della perdita del bambino: "Questo miracolo è durato meno di tre mesi", ha confessato Tina.

La donna si è mostrata molto provata nel fare l'annuncio, anche se ha dichiarato di essere consapevole che queste "sono cose naturali" e che ci sono tante altre mamme che hanno vissuto la sua stessa situazione.

Tina ha spiegato che per lei non sarà facile superare questa situazione e che spera di poter presto avere in grembo un altro bambino. "A tutte le donne che in questo momento si trovano nella mi stessa condizione e che stanno provando le mie stesse emozioni, dico che si può andare avanti. Io stessa lo sto facendo iniziando dall'amore che provo nei confronti di mio marito e verso i miei figli", conclude la neo-sposa.