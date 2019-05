The CW ha presentato agli Upfront di New York il prossimo palinsesto parlando anche del crossover 'Crisi sulle Terre Infinite' che si preannuncia 'titanico' anche in termini di durata. Il presidente dell'emittente Mark Pedowitz ha annunciato che questa volta il crossover sarà un evento colossale diviso in 5 parti e saranno coinvolte le serie Arrow 8, The Flash 6, Supergirl 5, Legends of Tomorrow 5 e Batwoman.

Non solo avrà una maggiore durata, ma andrà in onda in due tranche, una prima della pausa natalizia e una dopo le vacanze. Dai primi dettagli trapelati in rete da qualche mese, il più sconvolgente per il pubblico è stato sapere che nel crossover uno degli eroi protagonisti perderà la vita per permettere agli altri di continuare la loro missione. Per chi segue le Serie TV dell'Arrowverse e stando agli ultimi sviluppi nel finale di Arrow, molti pensano che sarà Oliver Queen a sacrificarsi.

Arrow è la serie che ha dato vita all'Arrowverse e si concluderà con l'ottava stagione. I dieci episodi che metteranno la parola fine alle vicende di Oliver Queen e del suo team saranno fondamentali anche per il crossover. Da mesi circola sul web lo spoiler sulla morte di uno degli eroi protagonisti. Tenendo presente che nell'episodio finale di Arrow siamo venuti a conoscenza della futura morte dell'arciere di Star City, si pensa che la vittima sarà proprio lui, l'eroe più cupo e tormentato dell'Arrowverse.

L'ipotesi è che Oliver sacrifichi se stesso per la salvezza delle terre del Multiverso DC, che nella miniserie a fumetti 'Crisi sulle Terre Infinite' vengono distrutte dall'Anti-Monitor. Tuttavia Pedowitz non ha parlato di un adattamento del fumetto ma ha ammesso che ci saranno 'importanti oscillazioni'.

'Crisi sulle Terre Infinite' sarà il crossover in 5 parti più lungo e complicato mai realizzato

The CW sta preparando uno dei crossover più complicati della storia della televisione.

Oltre all'eccezionale durata più lunga dei precedenti, la messa in onda non avverrà interamente prima della pausa natalizia. Il crossover inizierà a dicembre 2019 e si concluderà nel 2020. Secondo TvLine tre episodi andranno in onda prima di Natale e coinvolgeranno Supergirl, The Flash e Arrow. Dopo lo stop delle feste, quando torneranno le serie in programmazione su The CW, verranno trasmessi gli altri due episodi del crossover e uno di questi sarà di Legends of Tomorrow 5 il cui debutto è stato fissato nel 2020.

Per saperne ancora di più sull'atteso evento non resta che attendere il finale di Supergirl 4 e altri dettagli in arrivo nei prossimi mesi.