Venerdì scorso, 26 aprile, il game-show di Canale 5 Ciao Darwin non è andato in onda. Secondo una nota ufficiale di Mediaset, il motivo della mancata messa in onda del programma sarebbe da attribuire ai giorni festivi. Alcuni utenti hanno, però, sospettato che tra i motivi ci fosse anche l'incidente avvenuto al concorrente Gabriele Marchetti durante una prova del programma e che rischia di rimanere paralizzato. Un evento che ha suscitato clamore e dibattiti sulla sicurezza.

Ciao Darwin ritorna in onda stasera

Anticipazioni di stasera 3 maggio

A seguito di tutte queste vicende, il game-show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti ritorna questa sera, 3 maggio, su Canale 5 alle 21:20 circa. Questa sera si vedrà la sfida tra i 'Nati Vecchi' contro i 'Finti Giovani'. Il capitano dei 'Nati Vecchi' sarà Raffaello Tonon, opinionista televisivo che ha partecipato ad alcuni reality come 'La Fattoria' e più recentemente al 'Grande Fratello Vip'. Sossio Aruta, uno dei protagonisti del Trono Over di 'Uomini e Donne' che ha partecipato anche a 'Temptation Island' sarà il capitano dei 'Finti Giovani'.

Nessuna anticipazione è trapelata su chi sarà Madre Natura, ma è molto probabile che in questa puntata farà il suo ingresso Padre Natura.

Il programma andrà regolarmente in onda per tutte le puntate stabilite: sono già state registrate le puntate settima e ottava, che verranno trasmesse rispettivamente questa sera e venerdì 10 maggio, mentre per le prossime registrazioni il gioco del Genodrome è stato eliminato.

Condizioni di salute Gabriele Marchetti

Secondo gli ultimi aggiornamenti riguardo la salute del concorrente rimasto gravemente ferito nel gioco dei 'rulli', Gabriele Marchetti è uscito dalla Terapia Intensiva ed è stato trasferito all' Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Fondazione Santa Lucia dove inizierà la sua terapia.

Le sue condizioni sono stabili, ma l'uomo è ancora immobile dal collo in giù da fine aprile, da quando è avvenuto l'incidente, e rischia di rimanere paralizzato. L'uomo, di 54 anni, è rimasto ferito mentre stava affrontando le prove ad ostacoli del 'Genodrome': nello specifico, è caduto rovinosamente in acqua mentre attraversava dei rulli rotanti.

In seguito al suo incidente, e a quello della concorrente Deborah Bianchi, ferita nella stessa prova al piede ed attualmente in sedia rotelle, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose contro ignoti e posto sotto sequestro i rulli rotanti e le altre prove del Genodrome.

Le indagini sono tutt'ora in corso per accertare ogni responsabilità.