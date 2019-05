Uomini e donne sta per giungere al termine di questa stagione, così i tronisti in carica si trovano sempre più vicini alla scelta finale. Durante l'ultima puntata dello storico dating di Canale 5, i telespettatori hanno assistito all'eliminazione di Fabrizio Baldassarre da parte di Angela Nasti. Al termine della puntata il corteggiatore ha avuto un duro sfogo nei confronti della tronista partenopea.

La puntata che riguardava l'eliminazione di Fabrizio è stata trasmessa solamente ieri, così Baldassarre si è potuto sfogare.

Uomini e Donne, Fabrizio Baldassarre spara a zero su Angela Nasti dopo l'eliminazione.

Da parte del corteggiatore sono arrivate delle parole piuttosto dure nei confronti della tronista. La sorella di Chiara Nasti ha preferito continuare la conoscenza con Alessio e Luca. Stando alla motivazione riferita dalla ragazza, Fabrizio non avrebbe fatto nulla per catturare l'interessa di Angela nell'ultimo periodo a causa del suo carattere timido ed introverso. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Baldassarre ha parlato in questo modo di Angela: "Fabrizio sarebbe stata una strada troppo difficile da affrontare".

In seguito Fabrizio ha aggiunto: "Solo in poche sono riuscite ad intraprendere un viaggio assieme a me e con questo ho detto tutto".

Con il suo sfogo l'ex corteggiatore ha lasciato intendere che Angela non sia la persona adatta per camminare al suo fianco. Le parole di Fabrizio, oltre ad essere state scritte tramite un post, sono state pubblicate anche su Instagram Stories per ribadire e confermare doppiamente il concetto.

Inoltre Fabrizio Baldassarre, che ormai si può definire un veterano di Uomini e Donne, ha speso delle parole per lo staff del dating.

Ricordiamo che Fabrizio aveva già partecipato nel programma in veste di corteggiatore quando sul trono era seduta Sabrina Ghio. Chissà che Baldassarre non torni negli studio Elios per la terza volta. Alle parole scritte da Fabrizio Baldassarre è seguita la reazione di numerosi follower. L'opinione pubblica è apparsa piuttosto spaccata. In molti si sono schierati con l'ex corteggiatore, altri invece hanno difeso a spada tratta la tronista.

Angela Nasti verso la scelta

Angela Nasti, a poco meno di un mese dalla scelta finale, ha rilasciato un'intervista al magazine dedicato ai tronisti.

Sulle pagine della rivista, la tronista ha dichiarato di essere sempre più incerta tra Alessio e Luca. Stando alle parole della ragazza, il percorso sul trono sta diventando sempre più complicato. "Sono rimaste due persone che mi piacciono e mi rendono felice". Riguardo al giorno dedicato alla scelta, la tronista ha confidato di aspettarsi di vivere un momento romantico e indimenticabile ma di non aver mai pensato di ricevere un ipotetico due di picche.