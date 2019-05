Un posto al sole sta per mandare in onda degli episodi ad alto tasso adrenalinico e che vedranno protagonista ancora una volta Franco Boschi. Le trame relative alle puntate in onda dal 13 al 17 maggio rivelano che Franco provocherà Gaetano Prisco, senza però pensare alle conseguenze del suo gesto. Nel frattempo, Constantin verrà arrestato grazie a Ciro, il quale sarà sempre più vicino ad Angela, mentre Alex finalmente si lascerà andare alla passione con Vittorio. Infine, Raffaele soffrirà di solitudine e Ornella sarà per lui importantissima in questo particolare momento della vita.

Un posto al sole, trame dal 13 al 17 maggio: Franco provoca Prisco

Angela e Franco in pericolo, torna Anita

Le trame di Un posto al sole dal 13 al 17 maggio rivelano che Angela e Franco potrebbero essere vittime di vendette da parte di Prisco, nonostante il cerchio intorno a quest'ultimo si stia stringendo. Nel frattempo, Raffaele soffrirà sempre più di solitudine, al punto da non riuscire quasi a respirare. Come se non bastasse, quest'ultimo non sarà nemmeno in grado di mettere da parte l'orgoglio. L'unico suo conforto sarà la vicinanza di Ornella, la quale farà di tutto per aiutarlo a superare il difficile momento.

Alex ha deciso di provare a vivere la sua storia con Vittorio, ma è molto insicura e il ritorno di Anita aumenterà le sue insicurezze. Silvia cercherà di trasmetterle un po' di fiducia, ma la ragazza si convincerà di non avere nessuna possibilità di spuntarla con Anita.

Angela chiede aiuto a Ciro, Alex combatte per Vittorio

Angela temendo che Franco possa agire a modo suo contro Prisco, chiederà aiuto a Ciro, pregandolo di tenere sott'occhio suo marito. Intanto, una grave minaccia sembra potersi abbattere sul giovane.

Raffaele per far fronte al terribile momento che sta attraversando deciderà di andare a trovare Diego grazie a un'idea di sua moglie Ornella. I due riusciranno a dialogare in maniera serena e a ritrovare la loro complicità? Alex capirà che non può più aspettare e deciderà di combattere per Vittorio per fare in modo che dimentichi una volta per tutte Anita, che tanto lo ha fatto soffrire in passato.

Constantin arrestato, Franco provoca Prisco

Ciro darà un grande aiuto alla polizia e riuscirà a fare arrestare Constantin.

Giovanna lo metterà sotto torchio per cercare di capire se il giovane lavora per Prisco, ma il ragazzo non parlerà. Alex e Vittorio finalmente si lasceranno andare alla passione, ma non è detto che ciò rassicuri la ragazza che temerà ancora una volta di non essere l'unica ragazza nei pensieri e nel cuore del giovane Del Bue. Otello prenderà dei farmaci errati a causa di uno scambio e si ritroverà a dover far fronte a diversi problemi che poi creeranno un divertente equivoco tra Michele e Raffaele.

Franco agirà alla sua maniera e provocherà Prisco, ignorando del tutto le conseguenze che potrebbero derivare dal suo gesto sconsiderato. Intanto, Ciro sarà sempre più vicino ad Angela. Tra i due accadrà qualcosa? Roberto Ferri tornerà a Napoli e si ritroverà a dover fare i conti con la sua coscienza, mentre Filippo e Serena riceveranno finalmente una bella notizia.

Mariella e Guido tesi

Il battesimo di Lollo è sempre più vicino, ma qualcuno metterà in dubbio le scelte fatte inizialmente e arriverà addirittura a boicottare la scelta del padrino. Ciro prenderà un'iniziativa che spiazzerà letteralmente Angela, la quale avrà anche un confronto piuttosto aspro con suo marito Franco. Giovanna, dopo aver arrestato Constantin, proverà a mettere in atto una precisa strategia contro Prisco e Balan. Filippo avrà una lieta notizia e ne farà partecipe sua moglie Serena, mentre Ferri sarà molto confuso in seguito alla morte di Tommaso: come se non bastasse riceverà la visita di Marina. Mariella e Guido vivranno momenti di tensione dovuti alla scelta del padrino per il battesimo di Lollo. Intanto, Cerruti andrà all'appuntamento con un potenziale nuovo partner conosciuto sul sito di incontro a cui è stato iscritto da Guido e Cotugno.