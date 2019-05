È tempo di scelte a "Uomini e donne", il noto dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Vicini al fatidico momento sono gli attuali tre tronisti seduti sulla poltrona rossa: Giulia Cavaglia, Angela Nasti e Andrea Zelletta. La loro scelta sarà mandata in onda a fine mese e probabilmente nelle seguenti date: 29, 30 e 31 maggio. Come è possibile immaginare sono molteplici i dubbi che assalgono i corteggiatori e le corteggiatrici presenti in studio e tra queste ultime sono recenti le dichiarazioni di Natalia Paragoni, la giovane pretendente di Zelletta.

La ragazza si è recentemente svelata nel corso di un'intervista rilasciata a "Uomini e Donne magazine" durante la quale ha fatto sapere di essere molto incerta e preoccupata sulla possibilità che la scelta di Andrea possa non ricadere su di lei.

Uomini e Donne: Andrea Zelletta tra Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska

È finalmente giunta la resa dei conti per il giovane tronista Andrea Zelletta che tra meno di una settimana si ritroverà a dover scegliere fra le sue corteggiatrici: Klaudia Poznanska e Natalia Paragoni.

Uomini e donne: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

È proprio quest'ultima a dichiararsi in ansia per la scelta finale che la vedrà protagonista di un mix di emozioni nel corso del momento tanto atteso. Se Natalia inizialmente nutriva una certa convinzione di essere la scelta di Andrea, ad oggi la ragazza non si può definire altrettanto certa. Durante il proprio percorso di conoscenza a Uomini e Donne, infatti, Zelletta si è particolarmente avvicinato anche a Klaudia, la temuta rivale di Natalia.

Natalia Paragoni a Uomini e Donne magazine: 'Ho tanti dubbi e tanta paura'

"All'inizio ero convinta di essere io la scelta e non ho mai temuto di dirlo.

Vedevo come lui mi guardava e questo mi bastava ma poi ho iniziato a notare un cambiamento nella sua conoscenza con Klaudia e ad oggi io penso che lui veda qualcosa in lei che invece non riesce a trovare in me": ha dichiarato Natalia riferendosi al lato molto dolce e sbarazzino di Klaudia piuttosto che al suo il quale, invece (secondo quanto dichiarato), apparirebbe molto più maturo.

"Ho tanti dubbi, ho paura che io non sia la scelta e che lui non abbia voglia di trovare l'amore.

Se sceglierà Klaudia vorrà dire che che ciò che cercava è una relazione frivola che potrebbe essere destinata a morire molto giovane. Questa scelta sarebbe la prova che in realtà a lui non è mai interessato di nessuna" ha poi rivelato Natalia Paragoni al magazine di Uomini e Donne. In vista di queste ultime dichiarazioni non ci resta che attendere la scelta di Andrea Zelletta che, come è stato anticipato dall'autrice del programma (Raffaella Mennoia) sarà trasmessa in diretta su Canale 5.