Oggi pomeriggio a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni inizio settimana al trono over. Come consuetudine si parlerà di Gemma Galgani, la quale avrà nuovamente uno scontro con Tina a causa di Salvatore. Rocco Fredella invece, in lacrime, si dirà stanco delle continue accuse della dama torinese nei suoi confronti e deciderà di abbandonare lo studio di Maria De Filippi. Nel corso del nuovo appuntamento, oltre a Rocco, anche Michele e Roberta decideranno di lasciare Uomini e donne.

Uomini e donne, puntata del 6 maggio: Rocco sbotta contro Gemma e lascia la trasmissione

U&D, Rocco in lacrime decide di abbandonare il programma

Quanto andrà in onda oggi 6 maggio 2019 su Canale 5 a partire dalle 14:45, fa riferimento all'ultima registrazione dello scorso 1 maggio e dove, come riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Rocco Fredella è sbottato, stanco delle illazioni e delle accuse ricevute da Gemma nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne. Il cavaliere è stato infatti accusato di essere nel programma solo per ottenere visibilità, dato che l'uomo, da quando è in trasmissione, ha fatto molte serate in giro per l'Italia.

Pubblicità

Rocco in puntata, per dimostrare la sua buonafede, ha portato alla redazione di Maria De Filippi, le prove che, per le serate a cui ha partecipato non ha guadagnato quasi nulla. Nonostante ciò, Rocco, in lacrime, stanco della situazione che si è venuta a creare, deciderà di lasciare il trono over di Uomini e donne. Riuscirà la redazione a fargli cambiare idea?

Uomini e donne, spoiler puntata odierna: Michele e Roberta dicono addio al trono over

Rocco non è l'unico abbandono eccellente e, come ci riportano le anticipazioni sull'ultima registrazione, anche Michele e Roberta Di Padua pare abbiano deciso di abbandonare il trono over.

Nella puntata odierna quindi, verremo a conoscenza del fatto che Roberta ha deciso di dire addio al programma a causa di impegni lavorativi, mentre Michele deciderà di abbandonare dopo la furiosa lite avuta con Armando nel corso delle scorse puntate. Il cavaliere spiegherà che, dopo essersi rivisto in tv, non si è riconosciuto e che non ha più lo stesso spirito per restare a Uomini e donne. Tre abbandoni eccellenti quindi nel corso della puntata di oggi 6 maggio, anche se Roberta, prima di lasciare la trasmissione ha voluto conoscere due nuovi corteggiatori giunti appositamente per lei.

Pubblicità

Gli impegni lavorativi sembrano quasi una scusa per lasciare la trasmissione ed in molti pensano che il suo addio sia dovuto alla frequentazione finita male con Riccardo.

Per scoprire tutte le novità riguardanti il trono over, non resta allora che seguire la puntata odierna di Uomini e donne.