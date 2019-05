Proseguono gli impegni lavorativi dell'attore Lino Guanciale, che sta vivendo un momento rilevante nella sua carriera lavorativa che l'ha visto spaziare da un personaggio all'altro, senza alcun tipo di problema. I suoi personaggi sono sempre arrivati al pubblico e questo aspetto non può che rendere felice il protagonista della fiction che, a differenza degli altri attori, ha avuto il merito di interpretare in una sola annata svariati personaggi. Dalla fiction 'La dama velata' in poi, il successo di Lino Guanciale non si è fermato più, dopo aver fatto anni di gavetta in teatro come lui stesso ha raccontato in diverse interviste.

In questa stagione si è messo a confronto con tre ruoli differenti e in ogni fiction è stato affiancato da attrici di un certo rilievo, come Vanessa Incontrada, Alessandra Mastronardi e Gabriella Pession. Recentemente l'avezzanese ha concesso un'intervista nella quale ha raccontato i suoi progetti lavorativi. Non bisogna dimenticare che, nelle precedenti interviste, l'abruzzese aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dal lavoro, in quanto il 21 maggio festeggia i suoi quarant'anni. Si tratta di un traguardo importante che gli consente di fare un bilancio abbastanza positivo della sua vita lavorativa che l'ha visto arrivare all'apice del successo, in un momento giusto.

La presentazione del libro 'Hostia'

Lino Guanciale è stato protagonista a Genova, al teatro Nazionale con 'La classe operaia va in paradiso" e ha presentato il libro dell'amico Federico Bonadonna, dal titolo 'Hostia'. In questa occasione ha avuto modo di specificare quanto valga la pena fare una trasposizione di questo romanzo che dà la possibilità di capire più a fondo la tematica delle periferie. Sabato 27 aprile, Lino Guanciale ha avuto modo di presentare il libro scritto da Bonadonna, che potrebbe divenire la sceneggiatura di una pellicola cinematografica oppure di una serie televisiva.

La stima nei confronti dello scrittore napoletano

Inoltre questo romanzo ha la capacità di trattare una tematica importante, facendo ciò che non è mai stato fatto fino in fondo: stiamo parlando dell'altra faccia più concreta del mondo delle periferie, che non può essere ridotto a semplice 'crime sparatoriale'. Nel corso di queste settimane non si fa altro che parlare della possibile messa in onda di una fiction inedita, che vedrebbe come protagonista Lino Guanciale nei panni del commissario Ricciardi.

L'attore si è limitato a spendere parole di stima nei confronti del famoso scrittore Maurizio De Giovanni, dal quale trarrebbe ispirazione il romanzo. Lo dimostrano queste dichiarazioni: "De Giovanni è una grande scrittore della narrativa di genere dei nostri tempi, ma ancora non c'è alcun contratto e nulla di sicuro."