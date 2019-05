La longeva soap opera 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996, va in onda tutti i giorni della settimana, con nuovi misteri che infittiscono le trame e creano nuovi colpi di scena. Gli abitanti di palazzo Palladini stanno vivendo un periodo complicato per via della sfera amorosa. È il caso del personaggio di Vittorio che ha il compito di trovare la stabilità dopo un periodo di incertezze per ciò riguarda la sua vita sentimentale. I nuovi episodi di Un posto al sole, in onda dal 6 sino a venerdì 10 maggio, vedono al centro dell'attenzione a figura del giovane Del Bue.

VIttorio, personaggio di Un posto al sole.

Vittorio alle prese con la richiesta ricevuta dalla fidanzata

Le anticipazioni delle prossime puntate che partono rivelano che non termineranno i problemi per il giovane Vittorio Del Bue (Amato D'Auria). Quest'ultimo avrà un confronto con Alessandra, nel corso del quale farà capire alla ragazza di voler fare un passo importante con lei. La dipendente del bar Vulcano, però, sarà contenta dell'inizio della relazione con il figlio del comandante, ma al tempo stesso farà una richiesta inaspettata a Vickybeef. Vittorio dovrà fare i conti con questa richiesta della giovane donna e cercherà di non accelerare i tempi nel rapporto con Alex.

Nuovi problemi nella vita di Franco; Mimmo deluso dall'atteggiamento di Rosssella

Un altro personaggio ha vissuto un periodo complesso è Franco (Peppe Zarbo) che è riuscito a superare il problema alle gambe grazie all'aiuto del fisioterapista che l'ha seguito nel corso della riabilitazione. L'uomo non riuscirà a ritrovare la tranquillità in quanto Gaetano Prisco avrà intenzione di mettersi nuovamente sulle sue tracce per fare del male al marito di Angela.

Non si può dimenticare la storyline riguardante Mimmo e Rossella: la figlia di Michele non vorrà avere nulla a che fare con il ragazzo accusato di averla preso in giro. Domenico non riuscirà a controllare la sua rabbia per via dell'atteggiamento della figlia di Michele Saviani. L'amico di Maurizio non vorrà mollare la presa, nonostante l'avvertimento ricevuto dal giornalista e amico del professor Scaglione.

Le incertezze della barista

Nonostante le avvisaglie ricevute da Alessandra, Vittorio non riuscirà a cambiare il proprio atteggiamento e finirà per combinare una serie di pasticci, pronti a complicare la situazione con la fidanzata.

Il comportamento del giovane Del Bue avrà delle conseguenze negative sul rapporto con Alex provocando i dubbi della ragazza. La barista si troverà alle prese con le proprie insicurezze in merito alla relazione con il figlio di Guido (Germano Bellavia) e non saprà in quale modo comportarsi.