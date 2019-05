Un posto al sole continuerà a tenere compagnia ai suoi fedeli telespettatori con storie sempre più intense. Le trame relative alle puntate in onda dal 27 al 31 maggio, rivelano che Franco e Angela nonostante l'arresto di Gaetano Prisco, non riusciranno ad essere sereni e tra di loro ci sarà sempre più distanza.

Intanto, Patrizio sarà sempre più su di giri e Vittorio scoprirà che la ragione del suo strano comportamento è l'assunzione di sostanze stupefacenti. Clara, la domestica di Valerio, sarà gelosa di Alberto che continuerà a portare le sue conquiste in casa. Infine, Roberto e Filippo metteranno al corrente Marina della loro nuova idea imprenditoriale.

Un posto al sole, Vittorio scopre che Patrizio usa stupefacenti

Le trame di Un posto al sole dal 27 al 31 maggio, rivelano che Patrizio sarà sempre più euforico e nessuno comprenderà il motivo di tale comportamento.

Un posto al sole, trame dal 27 al 31 maggio: Franco e Angela distanti

Nel frattempo Alberto continuerà a portare a casa sua tutte le donne che conquista, incurante quindi della gelosia di Clara. Angela e Franco vivranno un periodo molto difficile fatto di freddezza e distanza che sembrerà diventare incolmabile nel momento in cui Franco sarà costretto ad andare via per un viaggio che non aveva previsto. Poco dopo Vittorio scoprirà il motivo per il quale il suo amico Patrizio è su di giri: il giovane cuoco fa uso di anfetamine.

Il Del Bue sarà molto preoccupato e cercherà un modo per aiutarlo a disintossicarsi. Marina si renderà conto che l'atteggiamento di Alberto fa soffrire molto Clara e così andrà a parlarle per coinvolgerla in un piano che ha ideato contro il Palladini. Di cosa si tratterà? Bianca partirà per un viaggio in un parco giochi adatto ai bambini e ciò potrebbe aiutare Franco e Angela a ritrovare un po' di serenità.

Patrizio litiga con Rossella, Roberto espone a Marina la sua idea

Rossella vorrebbe tornare ad essere amica di Patrizio e così deciderà di confrontarsi con lui.

Il giovane grazie al chiarimento con la ex, si impegnerà nella lotta personale contro le sostanze stupefacenti. Tuttavia a causa dell'astinenza dalle sostanze stupefacenti, commetterà un grave errore. Più tardi, Vittorio riuscirà a far sì che Patrizio si confidi con lui e scoprirà che il motivo del malessere dell'amico è proprio Rossella. Alex, avrà un problema serio e farà tardi al Vulcano rischiando così di perdere il posto di lavoro. Il battesimo del piccolo Lorenzo è sempre più vicino e Cerruti non riuscendo ad affrontare il padre, chiederà aiuto a sua sorella Bice, la quale si dirà disposta a risolvere la complicata questione.

Patrizio vivrà un nuovo momento critico dovuto all'astinenza dalle anfetamine e a causa di ciò litigherà con Rossella. Nel frattempo Raffaele e Ornella si rendono finalmente conto di cosa sta passando il figlio. Roberto e Filippo esporranno la loro nuova idea imprenditoriale a Marina, ma l'arrivo di Alberto potrebbe rovinare tutto. Intanto Catello, triste per non essere stato scelto come padrino per il battesimo di Lollo, si sfogherà con Salvatore arrabbiandosi con lui. In seguito, Guido cercherà di dargli conforto, ma il suo tentativo risulterà vano.

Alberto vuole rubare l'idea di Roberto

Raffaele e Ornella dopo essersi resi conto della critica situazione del figlio, gli offriranno tutto il loro sostegno ed amore incondizionato. Il ragazzo, intanto rivedrà Rossella e cercherà di rimediare ai suoi errori, ma una nuova minaccia potrebbe allontanare di nuovo i due giovani. Serena e Filippo saranno molto tesi e la situazione non sembrerà migliorare affatto. Alberto, cercherà di rubare l'idea del chartering a Roberto e Marina farà di tutto per fermarlo prima che sia troppo tardi. Cerrutti deciderà di raccontare a Mariella come è andato il suo incontro galante con l'uomo conosciuto in internet: proprio questa cosa potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella questione della scelta del padrino di Lorenzo.