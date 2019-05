Un nuovo incredibile colpo di scena sconvolgerà le vicende de Il Segreto. Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che Maria Castaneda rimarrà ferita durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena a causa dell'esplosione di una bomba rimarrà paralitica.

La ragazza inizialmente soffrirà molto per la sua nuova condizione e dirà di voler morire, ma poi si farà forza per i suoi figli e cercherà di ritornare poco a poco alla normalità, nonostante tutto. Intanto, Francisca avrà sempre più il sospetto che il responsabile di quanto accaduto alle nozze del Mesia sia Severo e così ordinerà il suo omicidio: la matrona lo vuole morto.

Il Segreto, trame spagnole: Maria Elena muore, Maria e Matias feriti gravemente

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che Fernando tornerà a Puente Viejo in compagnia di Maria Elena, una ragazza di buona famiglia di cui si è innamorato dimenticandosi finalmente di Maria.

Il giovane poco tempo dopo darà dimostrazione di amare profondamente la sua nuova fidanzata, chiedendole di diventare sua moglie davanti a tutti. Il gesto del Mesia lo aiuterà a guadagnarsi la fiducia di donna Francisca, che insisterà affinché celebrino le loro nozze alla Casona. Il ragazzo sarà entusiasta della proposta della Montenegro e organizzerà subito il lieto evento. Il giorno del matrimonio, Fernando e Maria Elena saranno felicissimi e dopo essersi scambiati i voti nuziali balleranno un valzer, poi si prepareranno per tagliare la torta.

Proprio in quell'istante però una bomba esploderà e investirà molti dei presenti, tra cui la novella sposa che purtroppo perderà la vita. Maria e Matias saranno coloro che riporteranno le ferite più gravi.

Maria rimane paralizzata, Francisca ordina l'omicidio di Severo

Maria e Matias rimarranno gravemente feriti e le loro condizioni di salute appariranno davvero disperate. La Castaneda verrà visitata dal dottor Zabaleta, che informerà subito i parenti della gravità della situazione.

Matias come Maria sarà preso in cura da Zabaleta, il quale informerà sua moglie Marcela che il giovane potrebbe non farcela. Dopo alcuni giorni, Maria riprenderà conoscenza, ma dovrà fare i conti con la terribile notizia che gli darà il medico: non potrà mai più camminare. La ragazza si dispererà e nei giorni successivi penserà più volte che sarebbe stato meglio morire, ma poi grazie all'amore incondizionato dei suoi figli cambierà idea e cercherà di vivere una vita normale.

Poco dopo anche Matias si risveglierà, ma rischierà di perdere l'occhio e verrà così sottoposto a un intervento d'urgenza. Intanto, donna Francisca comincerà a pensare a chi potrebbe essere il responsabile della tragedia avvenuta al matrimonio di Fernando e si convincerà sempre più che sia stato Severo a vendicarsi di colei che lo ha mandato in rovina. La Montenegro a un certo punto ne avrà la certezza e così ordinerà a Mauricio di uccidere il Santacruz.