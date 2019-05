Gli spoiler della famosa soap opera Una vita rivelano interessanti novità. Nelle prossime puntate della serie televisiva, Arturo Valverde e Silvia Reyes, interpretati rispettivamente dall'attore Manuel Reguiero e dall'attrice Elia Galera, riusciranno a svergognare il generale Fernando Zavala.

La Reyes verrà poi avvelenata dall'uomo. Nel contempo Valverde farà irruzione nella casa di Zavala per cercare la donna, ma sarà bloccato dai soldati. A quel punto l'uomo allora annuncerà che Fernando sta organizzando un attentato contro il monarca Alfonso XIII. In seguito alla notizia dell'infedeltà dell'uomo, i militari puniranno con la morte il generale Zavala.

Silvia passerà la convalescenza ad Acacias 38

Nelle prossime puntate di Una Vita, Silvia Reyes deciderà di stabilirsi ad Acacias 38 per riprendersi e trascorrerà in questo modo diversi momenti con Arturo Valverde.

Una Vita, anticipazioni: Silvia accetterà di sposare Arturo.

Successivamente Carvajal darà un nuovo e misterioso incarico alla Reyes. In seguito Silvia scomparirà improvvisamente e lascerà Arturo senza una spiegazione. Quest'ultimo sarà notevolmente angosciato e triste per l'accaduto e sarà oramai convinto che la donna abbia preferito la sua carriera da spia, piuttosto che il loro amore. Poi Valverde vedrà che il giornale riporta la vicenda dell'attentato fallito al monarca e noterà che sono citati anche il suo nome e quello di Silvia.

Per tale ragione Arturo sarà parecchio preoccupato, poiché penserà che la Reyes potrebbe incolparlo per la fuga di notizie. Frattanto Silvia si recherà da Arturo e gli rivelerà che è stata lei stessa a cedere informazioni alla stampa, per far si che Carvajal non la obbligasse ad attuare ulteriori operazioni di spionaggio.

Valverde chiede alla Reyes di sposarlo

Silvia Reyes annuncerà a tutti gli abitanti di Acacias 38 di aver sposato Zavala unicamente per portare a termine il suo piano contro l'uomo e impedire l'attentato al monarca.

In seguito Silvia e Arturo si fidanzeranno ufficialmente. Poi la coppia, ormai convinta di diventare marito e moglie, organizzerà una merenda a La Deliciosa per condividere la novità. Durante l'evento Valverde chiederà alla Reyes di sposarlo e la donna accetterà immediatamente. Nel contempo Arturo si riappacificherà con Susana. Successivamente la donna gli chiederà scusa. Infine, durante i festeggiamenti un misterioso ragazzo, Esteban, farà delle ambigue domande su Silvia ad Añtonito.