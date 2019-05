Una vita tornerà ad emozionare i propri fan con un appuntamento settimanale ancora più ricco visto che le puntate saranno doppie. Le trame relative agli episodi in onda dal 3 all'8 giugno, rivelano che Diego e Blanca riusciranno a fuggire grazie a Samuel, ma verranno aggrediti e la ragazza partorirà da sola in un bosco svenendo poco dopo.

Intanto, Rosina finirà in prigione dopo la scenata in pasticceria, mentre Casilda finalmente recupererà la memoria ed avrà ricordi di Martin. Infine, Silvia farà in modo di non lavorare più come spia.

Una Vita, Diego e Blanca si nascondono

Le trame di Una Vita dal 3 all'8 giugno, rivelano che Samuel dopo aver ucciso suo padre in un raptus di rabbia, verrà colto dai sensi di colpa e deciderà di costituirsi, ma Ursula riuscirà ad impedirglielo. Blanca riuscirà a fuggire di casa e si rincontrerà con Diego al quale racconterà tutto ciò che le ha fatto suo marito.

Una Vita, anticipazioni dal 3 all'8 giugno: Blanca partorisce in un campo abbandonato

Il giovane, dopo averla ascoltata, cambierà idea e deciderà di non uccidere più Viñas. Rosina farà una scenata in pasticceria e verrà arrestata e Liberto non saprà cosa fare per mettere a tacere i pettegolezzi che si sono diffusi nel quartiere. Samuel riuscirà a scoprire che Diego e Blanca sono nascosti a villa Alday e lo comunicherà subito a Mendez, in modo che lo arresti prima che possa fuggire con la Dicenta junior. Leonor continuerà a pensare a Pablo e per questo motivo deciderà di mettere distanza tra lei ed Iñigo. Casilda continuerà a non aver nessun ricordo di Martin e deciderà di non portare più il lutto.

Rosina fa di tutto per rimanere in prigione

Mendez seguendo le indicazioni di Samuel, si recherà a villa Alday per arrestare Diego, ma il giovane riuscirà a fuggire. Blanca invece sarà costretta da suo marito a tornare ad Acacias e a vivere nella sua stessa casa. Servante farà di tutto per ottenere il posto di vigilante notturno ed ingaggerà una vera e propria guerra con Paquito. Rosina avrà paura di affrontare Liberto e così morderà l'orecchio di un'agente pur di rimanere in prigione.

Felipe e Celia decidono di aiutare Diego a liberare Blanca dalle grinfie di Samuel ed ordiscono un piano per far sì che il maggiore degli Alday possa introdursi nell'abitazione e fuggire insieme alla sua amata. Silvia andrà a vivere invece a casa del colonnello Valverde, ma ben presto dovrà fare i conti con i vicini che non vedono di buon occhio la situazione, visto che i due non sono ancora sposati. Iñigo non riuscirà a capire il motivo per il quale Leonor lo tratti con freddezza, ma Trini, senza volere gli farà capire che la ragazza probabilmente pensa ancora a Pablo. Riera dichiarerà a Carmen i suoi sentimenti, ma lei per paura di Ursula non riuscirà a lasciarsi andare.

Felipe fa in modo che Diego resti libero

Rosina non vorrà saperne di uscire di prigione e così Flora per farle cambiare idea, andrà a trovarla e le dirà che se continuerà a restare in quella cella, lei farà di tutto per sedurre Liberto. La Rubio, a quel punto, si comporterà bene, in modo tale da essere rimessa in libertà il prima possibile. Fabiana e Lolita aiuteranno Servante ad ottenere il posto di vigilante. Diego si introdurrà nell'appartamento principale del civico 38, ma Samuel rientrerà prima del previsto e farà sì che la polizia giunga sul posto: Diego, a quel punto, fuggirà nuovamente e si nasconderà a La Deliciosa.

Carvajal dirà a Silvia che essendo una spia non potrà mai avere una vita felice al fianco di Arturo Valverde. Felipe farà sì che Mendez non arresti Diego, mentre Rosina farà in modo che i signori di calle Acacias ritornino a frequentare La Deliciosa. Successivamente Arturo scoprirà che Silvia è andata via senza nemmeno salutarlo.

Ursula ricorda di aver giurato vendetta a suo padre

Servante dirà ai signori di aver ottenuto il posto di vigilante, ma di averlo rifiutato per continuare a fare il portinaio. Ursula cercherà di accelerare il momento del parto di Blanca somministrandole una tisana a base di mandragora. Flora si renderà conto che mancano dei soldi negli incassi de La Deliciosa e avrà il sospetto che ci sia un ladro in giro. Ursula ricorderà che il padre ha marchiato Blanca e Olga da neonate e che in quell'occasione aveva giurato di vendicarsi di lui. Samuel, si pentirà di aver fatto del male a Blanca e Diego e così li aiuterà a fuggire: Iñigo, non volendo più mentire sui suoi sentimenti, inviterà Leonor a fuggire insieme a lui.

Blanca dà alla luce un bambino e sviene

La notizia della missione intrapresa da Silvia e Arturo per sventare l'attentato ad Alfonso XII, comparirà sui giornali. Leonor e Iñigo organizzeranno una festa per dire addio agli amici prima di partire, ed in quell'occasione Flora sverrà dopo aver visto il vero Cervera. Casilda finalmente avrà ricordi di Martin e scoppierà a piangere.

Blanca e Diego riusciranno a fuggire, ma durante il viaggio verranno attaccati da alcuni briganti che spingeranno l'Alday in un burrone, mentre la Dicenta si metterà in salvo e partorirà in un campo abbandonato da sola. Poco dopo il parto, perderà i sensi, ma avrà il tempo di rendersi conto di aver messo al mondo un bambino. Silvia dirà ad Arturo che è stata lei a spifferare alla stampa di essere una spia per far sì che Carvajal non le affidasse più missioni. Ursula scoprirà che Samuel ha aiutato Diego e Blanca a fuggire ed andrà su tutte le furie.