Gli spoiler delle prossime puntate di Una vita riservano diverse novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 25 maggio, i lavoratori del giacimento d'oro di Ramon e Rosina decideranno di protestare e ribellarsi per la morte del loro collega e si recheranno a calle Acacias.

Nel frattempo il generale Zavala e Silvia Reyes diventeranno marito e moglie, ma Arturo Valverde durante il suo discorso farà trapelare il fatto che non ha ancora dimenticato del tutto Silvia. Per tale ragione Zavala sarà notevolmente geloso e chiederà dei chiarimenti alla Reyes, la quale riuscirà a rassicurarlo. Frattanto Tamayo avrà ancora diversi dubbi su Silvia.

Samuel violenta Blanca

Nelle puntate di Una Vita, come detto che verranno trasmesse da domenica 19 a sabato 25 maggio, Blanca cercherà in vari modi di evitare Samuel ma Ursula si immischierà e riuscirà a far si che i due si ritrovino da soli in casa.

Il Segreto, spoiler dal 19 al 25 maggio: Blanca verrà violentata da Samuel.

Frattanto Samuel entrerà in camera di sua moglie Blanca di nascosto e la violenterà. Quest'ultima annuncerà poi al marito che non riuscirà mai ad ottenere il suo cuore con la forza. In seguito Samuel si sentirà affranto e parecchio pentito per il terribile e crudele comportamento avuto con la moglie.

Silvia e Arturo si baciano

Silvia convincerà il generale Zavala ad organizzare un ricevimento per festeggiare le loro nozze. Durante l'evento Arturo si introdurrà nello studio del generale per appropriarsi di una cartella contenente alcuni documenti importanti.

Poi Silvia lo raggiungerà. In seguito Zavala scoprirà improvvisamente i due nel suo studio e per evitare di essere scoperti, Silvia e Arturo si baceranno. Nel frattempo, duranti i tumulti a calle Acacias, Iñigo si nasconderà all'interno de La Deliciosa insieme a Leonor, mentre Liberto e Flora si ripareranno nella sartoria. Successivamente Huertas informerà Ramon che i lavoratori lo stanno cercando, ma l'uomo deciderà di non fuggire da calle Acacias.

Intanto Blanca rivelerà a Jaime della violenza subita da Samuel. Frattanto le guardie cercheranno di fermare la dura 'ribellione'. Poi Diego arriverà inaspettatamente sul posto della protesta. In seguito Silvia riuscirà a convincere Zavala del fatto che è stato Arturo a baciarla improvvisamente senza il suo benestare. Infine, Ursula intimerà a Carmen di consegnare a Vinas, un agente civile, uno strano foglietto.

Dove guardare le puntate in streaming on line di Una Vita

In attesa che vadano in onda le nuove puntate di Una Vita, si ricorda che tutti gli episodi già trasmessi possono essere guardati in streaming on line, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma apposita MediasetPlay.it.